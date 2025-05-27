維他奶預告年度多賺1.1倍
本地老牌上市公司維他奶國際(00345)發盈喜，預期截至今年3月底止財政年度純利介乎2.25億至2.45億元，按年升約94至111%。
該企指出，主要原因是內地和香港業務的經營溢利大幅增加，以及澳洲業務經營虧損減少，惟部分增幅被本財政年度增加的稅務支出所抵銷。其中內地盈利增加，涉及生產效率提高、原材料成本下降等因素；香港銷售量增加、產品價格提升、生產效率改善及原材料成本降低。
於內地27個城市及老撾經營百貨及零售的百盛集團(03368)公布，在截至3月底止季度經營收益總額為9.96億元（人民幣‧下同），較去年同期減少5.35%；股東應佔溢利337萬元，按年大跌82.31%；同店銷售按年下降19.2%。
攜程設10億旅遊創新基金
管理層解釋，銷售所得款項減少主要由於外部環境的不確定性加劇、收入增長預期疲軟及消費者支出行為日趨謹慎，這些因素共同導致銷售表現走軟。
另外，攜程集團(09961)聯合創始人兼執行主席梁建章和首席執行官孫潔昨日透露多項戰略舉措，包括設立10億元旅遊創新基金，旨在支持旅遊領域的突破性和創新性發展，激勵在旅遊創新場景做出突出貢獻的項目和個人。
集團又與泰國、馬來西亞、印尼的多家國際酒店集團達成策略合作，透過聯合行銷及服務升級提升區域酒店服務業標準。此外，攜程聯合內地10個目的地及5家海外組團社建構「雙向服務樞紐」，響應當局促進入境旅遊戰略。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：