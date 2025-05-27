維他奶預告年度多賺1.1倍

該企指出，主要原因是內地和香港業務的經營溢利大幅增加，以及澳洲業務經營虧損減少，惟部分增幅被本財政年度增加的稅務支出所抵銷。其中內地盈利增加，涉及生產效率提高、原材料成本下降等因素；香港銷售量增加、產品價格提升、生產效率改善及原材料成本降低。

攜程設10億旅遊創新基金 管理層解釋，銷售所得款項減少主要由於外部環境的不確定性加劇、收入增長預期疲軟及消費者支出行為日趨謹慎，這些因素共同導致銷售表現走軟。

集團又與泰國、馬來西亞、印尼的多家國際酒店集團達成策略合作，透過聯合行銷及服務升級提升區域酒店服務業標準。此外，攜程聯合內地10個目的地及5家海外組團社建構「雙向服務樞紐」，響應當局促進入境旅遊戰略。