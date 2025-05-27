香港寬頻嫌中資電訊買家收購價過低

香港寬頻股價昨日收報5.12元，升0.19%。他認為，不論最終哪一間公司完成收購該企，均會為兩企產生強勁的協同效應；強調自己會為持股員工及小股東做好把關，希望為他們爭取合理回報。目前董事會仍在審視所有方案，未有定論。至於有記者詢問交易會否最終告吹，他回應稱「個人來說不排除呢個可能性」。

楊氏指，公司的本地業務收入穩定，市民日常需求不太受外圍因素所影響，加上25Gbps的寬頻服務剛推出不久，有增長空間，有信心未來EBIDTA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）保持4%以上增長，同時計劃在港招聘百餘名前線銷售員工，加速業務發展。

楊主光稱未有退休打算 再融資貸款方面，他指第一批涉及60億元的銀團貸款已於去年完成，今年將進行餘下約40億元，目前已獲4倍認購額，涉及本地及國際大行，預期相關利率會低於首批的銀行同業拆息（HIBOR）加2.2厘水平。

至於個人去留方面，他笑言自己搭車時已轉用「樂悠咭」，惟未有打算退休，最起碼要等待收購案告一段落，決定「喺埋一齊或者孤身上路之後，（自己）就可以完成歷史任務」。