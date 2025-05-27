香港寬頻嫌中資電訊買家收購價過低
香港寬頻(01310)收購戰持續膠着，執行副主席及集團行政總裁楊主光表示，一直與買家保持密切溝通，而自己「有聽電話，亦都有打電話畀人」，認為公司是「美貌與智慧加財富」，即使一般人談婚論嫁亦都要「禮金大過嫁妝」，暗指對方出手過低。
扣除派息 每股作價$4.91
該企獲一中資電訊公司及HGC母企I Squared表示有意收購。楊主光指，中資電訊公司去年底提出的收購價每股5.23元過低，個人不會接受，若計及期間所派發的0.32元股息，實際作價僅有4.91元。況且，恒生指數年初至今已升約兩成，同業例如香港電訊(06823)股價亦升約18%，直言「若（公司股價）跟隨市場升，都4.8元啦！」，又指任何收購應該有一個溢價，惟他沒有提出明確數字。
香港寬頻股價昨日收報5.12元，升0.19%。他認為，不論最終哪一間公司完成收購該企，均會為兩企產生強勁的協同效應；強調自己會為持股員工及小股東做好把關，希望為他們爭取合理回報。目前董事會仍在審視所有方案，未有定論。至於有記者詢問交易會否最終告吹，他回應稱「個人來說不排除呢個可能性」。
楊氏指，公司的本地業務收入穩定，市民日常需求不太受外圍因素所影響，加上25Gbps的寬頻服務剛推出不久，有增長空間，有信心未來EBIDTA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）保持4%以上增長，同時計劃在港招聘百餘名前線銷售員工，加速業務發展。
楊主光稱未有退休打算
再融資貸款方面，他指第一批涉及60億元的銀團貸款已於去年完成，今年將進行餘下約40億元，目前已獲4倍認購額，涉及本地及國際大行，預期相關利率會低於首批的銀行同業拆息（HIBOR）加2.2厘水平。
至於個人去留方面，他笑言自己搭車時已轉用「樂悠咭」，惟未有打算退休，最起碼要等待收購案告一段落，決定「喺埋一齊或者孤身上路之後，（自己）就可以完成歷史任務」。
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