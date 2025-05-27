碧桂園清盤呈請聆訊 高院延至8月
內地多家房企忙於推進境外債務重組，碧桂園(02007)上周決定延長重組支持協議同意費的期限後，清盤呈請聆訊亦獲延期。香港高等法院昨批准該企有關清盤呈請延期的申請，並押後至8月11日再訊。
融創64%債權人支持重組
與碧桂園業務獨立的碧桂園服務(06098)公布，注意到碧桂園及其附屬提及，身兼碧服非執行董事及主席的楊惠妍近期收到上海及深圳證券交易所通知，對她在內等人予以公開譴責。碧服指，相關違規與公司無關，不會對業務或經營產生任何重大不利影響。除楊氏以外的董事會認為，無理由對楊氏的誠信及能力存疑，且她仍適合繼續擔任主席等職務。
融創中國(01918)境外債務重組的早鳥同意費截止日期，已於上周五屆滿。公司指，由其發行的境外美元票據、可轉換債券及強制可轉換債券未償還本金總額約82%的持有人已遞交加入重組支持協議的函件。整體而言，現有債務未償還本金總額約64%的持有人已遞交加入重組支持協議的函件。此外，公司知悉若干債權人正在履行必要的程序以加入重組支持協議。
至於陽光100中國(02608)表示，海通國際已於上周三及四於公開市場出售由樂昇抵押予海通的共計5.21億股公司股份，佔已發行股本約20.43%。完成後，樂昇仍持有陽光100中國的5.63億股，佔已發行股本約22.09%，但不再為公司控股股東，亦不再控制或持有公司30%或以上的投票權。
48座萬達廣場擬500億轉售
另外，中國市場監管總局資料顯示，大連萬達商業管理集團旗下48座萬達廣場的股權轉讓交易，已獲無條件批准。聯合出手收購的企業包括太盟珠海、高和豐德、京東潘達、騰訊控股(00700)等多家公司，而這些企業大多都曾與萬達有合作。對於此交易的具體金額等情況，公告並未透露，據報此次交易額或高達500億元人民幣。
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