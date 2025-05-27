人幣曾越7.17逾半年高

高盛料兌美元每升值1% 領A股漲3% 環球資本對歐美資產的信心出現動搖，助長人民幣匯率領軍的亞洲貨幣延續漲勢，加上由官方開出的人民幣中間價周一報7.1833兌每美元，重上4月3日以來高位，更較上周五大幅調升86點子，創4個月來最大升幅。在岸及離岸人民幣昨日早段雙雙升穿7.17水平，各高見7.1681及7.1616，齊創逾半年新高，即每百港元兌91.421元人民幣。

投行高盛首席中國股票策略師劉勁津在研究報告指出，自4月2日以來，人民幣累計升值約1%，原因包括中國人民銀行維持人民幣中間價的基本穩定、與2017年相比中國出口競爭力提升、人民幣實際有效匯率可能被低估，以及美元弱勢由此產生的資產多元化投資需求。

內地今年GDP最牛看升4.7% 該行認為，人民幣兌每美元每升值1%，就能推動中國股市上漲3%。劉補充，人民幣潛在的匯率韌性支持該行對中國股市的「增持」立場，並傾向看好國內以人民幣計價的資產，料受惠於企業盈利前景將適度改善，及外資流入中國股市勢頭增強等因素。

另一投行摩根士丹利上周亦調升一系列內地主要股市指數，以及今年經濟增長目標。該行進一步推測中國宏觀經濟將面臨3大情景，其中，基本情景是美國對華的30%額外關稅將會保留，中國為此在第四季推出5,000億至一萬億元人民幣的額外財政計劃，甚至預期下半年再降政策利率0.15至0.2厘及調降存款準備金率0.5個百分點，故料今、明兩年內地實際國內生產總值（GDP）分別升4.5%及4.2%。

據該行的最牛及最熊情景分析，前者假設美國對華撤銷20%芬太尼相關關稅，中國財政額外政策可能聚焦消費；而後者則估中美貿易協談失敗，美國反手再加關稅，內地更多財政資源用作投資為主。今年內地實際GDP增速預測在最牛及最熊情景將分別錄4.7%及4.2%，明年增速料放緩至4.5%及3.6%。

穆迪維持中國A1信用評級 不過，國際評級機構穆迪昨表示，決定維持中國主權信用評級「A1」和負面展望不變。內地財政部指，這是對內地經濟向好前景的正面反映，下一步一系列漸進政策和存量政策也將協同發力，無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，專注於辦好自己的事。至於上月調降中國長期外幣發行人違約評級（IDR）的惠譽則補充，即使相關評級遭調降至「A」，但這對有「AAAmmf（chn）」評級的中國貨幣市場基金的影響有限。

人民幣愈趨強勢，正反映國際間對內地資產抱有信心。昨日人民幣在岸價下午4時半收報7.1843，按日升52點子，連升4個交易日，續創近7個月高位。

華傳起草科技自主規劃 其他亞洲貨幣也愈升愈有，菲律賓披索匯率一度升至55.139兌每美元，為2023年8月初以來新高。日圓兌每美元見142.23水平，即每百日圓兌港元曾觸及5.5算。印度盧比曾漲0.05%，兌每美元報84.843，近半個月高。

為提升中國在全球製造業的影響力，在「中國製造2025」即將收官之際，據報內地政府正起草一份未來10年科技自主的總體規劃，可見在美國推動製造業回流背景下，中方謀求繼續加強先進製造實力的願景，或優先支持半導體在內的關鍵技術及裝備，惟新規劃可能不再以「中國製造2025」類似形式命名。

貿戰下中美政策3大情景預測 中國實際GDP增長3大情景預測