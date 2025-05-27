港醫藥板塊勢吸資 券商唱好

海天味業招股預路演

至於市值2,490億元人民幣的內地調味品巨頭海天味業，正就其H股發行計劃進行預路演，以評估投資者的興趣。早前有傳集資額達10億美元（約78億港元）。另一家正籌備「A+H」的零食巨頭三隻松鼠，其發行H股備案申請獲中國證監會接收。