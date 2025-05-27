港醫藥板塊勢吸資 券商唱好
大型新股排隊在港落戶，招商證券國際表示，客戶對醫藥健康板塊態度較去年樂觀，但目前國際投資機構對板塊的配置仍有分歧。該行預期上周五在港掛牌的內地藥王恒瑞醫藥(01276)，有助吸引更多環球資金流入香港的醫藥健康板塊，並且看好板塊的前景。
海天味業招股預路演
至於市值2,490億元人民幣的內地調味品巨頭海天味業，正就其H股發行計劃進行預路演，以評估投資者的興趣。早前有傳集資額達10億美元（約78億港元）。另一家正籌備「A+H」的零食巨頭三隻松鼠，其發行H股備案申請獲中國證監會接收。
另外，今日接力掛牌兩隻新股的上市前夕暗盤表現各異。尚未有盈利生物科技公司派格生物醫藥(02565)在3大暗盤交易場均「潛水」收場，以在富途表現最差，收報14.84元，較招股價15.12元挫4.87%，每手料帳蝕380元；在耀才及輝立則分別收跌3.07%及3.7%，每手帳面料分別虧損240元及290元。
屬「A+H」、跨境社交電商及包裝公司的吉宏股份(02603)，在耀才暗盤表現最好，收市報9.7元，較招股價7.68元升26.3%，每手料帳面獲利1,010元；在輝立及富途分別收升25.13%及23.82%，每手料帳賺965元及915元。
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