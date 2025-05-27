港一個月拆息7連跌 隔夜破底
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息（HIBOR）連日走弱，與樓按相關的一個月拆息連跌7日，昨日跌至0.56917厘，續創近3年新低；隔夜拆息降至0.02336厘，是自2006年有紀錄以來新低；一星期拆息報0.18387厘，3個月報1.36952厘。投行摩根士丹利預期，未來幾個月港元拆息可能由近期跌勢中反彈，因市場中一些過剩流動性可能會被重新吸收。
大摩估未來數月回升
大摩的研究報告表示，HIBOR近期下跌可以歸因於3個關鍵因素，包括香港金融管理局注入大量港元流動性以維持貨幣匯率區間、美元拋售壓力減弱，以及股票資金流入對港元的需求放緩。
報告稱，可能引發HIBOR反彈的主要催化劑包括美元兌港元弱見7.85、香港上市公司派息、外匯基金票據及債券發行增加、零售債券發行，以及更多上市招股集資。該行預期，未來幾個月HIBOR反彈的機會較大，雖然難以確定具體時間，港元利率持續下跌需等到明年，屆時美國聯儲局料將進一步減息。
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