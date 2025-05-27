港一個月拆息7連跌 隔夜破底

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息（HIBOR）連日走弱，與樓按相關的一個月拆息連跌7日，昨日跌至0.56917厘，續創近3年新低；隔夜拆息降至0.02336厘，是自2006年有紀錄以來新低；一星期拆息報0.18387厘，3個月報1.36952厘。投行摩根士丹利預期，未來幾個月港元拆息可能由近期跌勢中反彈，因市場中一些過剩流動性可能會被重新吸收。