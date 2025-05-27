港股挫318點 創近兩周低 北水續沽貨

受惠早前股市有好表現，「打工仔」退休保障強積金（MPF）亦有正面回報。強積金研究機構積金評級估算，截至上周三止，5月強積金整體投資回報率達3.82%，投資收益約509億元，即每個強積金戶口平均賺約1.06萬元。中港股票基金升幅約7.92%，而年初以來升幅更達16.06%。

國際評級機構穆迪本月中將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1，對環球債券基金造成顯著影響，環球債券基金月內跌約0.84%。市場有人猜測，美國主權信用評級下調，可能會導致強積金基金經理，因應強積金投資指引限制而拋售美國債券，惟積金評級認為有關情況不太可能發生。積金評級主席叢川普解釋，美國仍然是全球的避險經濟體，這次也非評級機構首次下調美國評級，相信積金局與強積金受託人將會緊密合作，以確保為成員爭取最佳利益。