港股挫318點 創近兩周低 北水續沽貨
港股向下發展，恒生指數昨日挫318點，報23,282點，為近兩周低位。南下「北水」繼續沽貨，淨流出15.07億元，兩日累計淨賣26.46億元，全日成交較上個交易日增加9.74%，至2,235.86億元。
農夫山泉逆市漲3.8%
恒指低開95點，其後愈跌愈有，一度插366點，低見23,234點。國企指數跌146點或1.7%，報8,437點；科技指數跌89點或1.7%，報5,157點。
MPF今月人均暫賺逾萬
受惠早前股市有好表現，「打工仔」退休保障強積金（MPF）亦有正面回報。強積金研究機構積金評級估算，截至上周三止，5月強積金整體投資回報率達3.82%，投資收益約509億元，即每個強積金戶口平均賺約1.06萬元。中港股票基金升幅約7.92%，而年初以來升幅更達16.06%。
國際評級機構穆迪本月中將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1，對環球債券基金造成顯著影響，環球債券基金月內跌約0.84%。市場有人猜測，美國主權信用評級下調，可能會導致強積金基金經理，因應強積金投資指引限制而拋售美國債券，惟積金評級認為有關情況不太可能發生。積金評級主席叢川普解釋，美國仍然是全球的避險經濟體，這次也非評級機構首次下調美國評級，相信積金局與強積金受託人將會緊密合作，以確保為成員爭取最佳利益。
積金評級指，儘管美國相關消息偏向負面，計入供款後，強積金總資產在5月底仍有望升至約1.389萬億元，較4月底增加約547億元，創歷史新高，相當於強積金成員平均帳戶結餘約28.97萬元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：