比亞迪減價最多34% 股價瀉8%
內地需求不足，製造商需要減價促銷，平台經濟更以燒錢搶市場佔有率，已引起官方對「內捲」趨嚴重的憂慮，官媒文章更促官方出手治理。在汽車板塊方面，比亞迪股份(01211)最新在社交平台宣布，推出「618」限時促銷優惠，在6月底前包括「王朝」和「海洋」系列等共22款汽車大減價，減幅介乎10至34%。比亞迪股價昨大跌8.59%，收報425.2元，H股市值單日蒸發491億元。
中信里昂發表報告指，比亞迪行動非令市場感到意外，因競爭不可避免，且最終將加速行業整合。花旗料比亞迪在剛過去周末減價後，經銷商店客流量按周增30至40%，惟料下季內燃機車（ICE）銷售滲透率將大幅下降。
吉汽冧9% 小鵬捱沽
至於由吉利汽車(00175)持股的瑞典車企富豪汽車（Volvo），其行政總裁Hakan Samuelsson回應美國擬對歐盟貨品徵收50%關稅一事，指其客戶須承擔大部分關稅相關成本增加，且公司昨晚宣布全球裁員3,000人。另外，吉汽在內地有多款汽車跟隨同業減價。吉汽股價昨日大跌9.45%，收報18.38元，市值蒸發193億元。
此外，滙豐證券預期，小米集團(01810)新推的YU7售價介乎23萬至33萬元人民幣，年底前交付量有望達10萬輛；同時看好其自主研發的新手機晶片「玄戒O1」，料每單位成本應節省46美元。小米昨日收報51.3元，下跌3.2%。
官媒促停內捲式競爭
官媒發表評論文章指，以京東集團(09618)拓展外賣業務為開首，指該企自打入外賣行業以來，變得備受關注，直斥「內捲」競爭是「浪費社會資源、不可持續」，促「要及時叫停及有效防範內捲式競爭」，要統籌好有效市場和有為政府的關係，需要「看得見的手」、「該出手時就出手」，引導平台企業摒棄打價格戰這種「內捲」競爭，打開思路由爭奪存量轉向創造增量。
文章亦回顧市監總局等部門早前約談京東、美團(03690)等平台企業，要求公平有序競爭，共同營造良好市場環境。
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