股市估市：恒指整固後可望再發力

港股上周走俏，連續6星期上升，儘管上周五走勢反覆，恒生指數僅能於10天線約23,508點徘徊，高位似出現整固，但觀乎近日大型指數交易所買賣基金（ETF）均見資金關注，意味資金持續流入港股市場，而新股普遍表現理想，亦令整體港股保持良好氣氛。

外圍方面，美股近日有轉弱迹象，有機會略為拖累港股表現。但綜觀兩者走勢，其自4月初以來出現的反彈趨勢，整體而言未被破壞，只要宏觀局勢未致出現大規模衝突等負面情況，整體投資市場上半年仍值得繼續看俏，簡言之，恒指上半年仍可以25,000點為目標。

小鵬今年首季之總交付量為9.4萬輛，較上一個季度增長近3,000輛，較去年同期更增長3.3倍。集團首季毛利率為15.6%，比對去年同期之12.9%以及對上季度的14.4%均有所增長。上述數據均反映小鵬之經營情況持續改善，尤其是成本控制之能力。

隨着X9等新車型發布，以及人工智能（AI）領域發展等憧憬，其股價值得看高一線。小鵬績後見回吐，但整體走勢仍佳，投資者可於80港元樓下收集，阻力位100港元，支持位70港元。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）