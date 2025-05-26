股市估市：恒指整固後可望再發力
港股上周走俏，連續6星期上升，儘管上周五走勢反覆，恒生指數僅能於10天線約23,508點徘徊，高位似出現整固，但觀乎近日大型指數交易所買賣基金（ETF）均見資金關注，意味資金持續流入港股市場，而新股普遍表現理想，亦令整體港股保持良好氣氛。
外圍方面，美股近日有轉弱迹象，有機會略為拖累港股表現。但綜觀兩者走勢，其自4月初以來出現的反彈趨勢，整體而言未被破壞，只要宏觀局勢未致出現大規模衝突等負面情況，整體投資市場上半年仍值得繼續看俏，簡言之，恒指上半年仍可以25,000點為目標。
小鵬AI發展備受憧憬
個股方面，可留意小鵬汽車(09868)。集團主要於中國從事設計、開發、製造及銷售智能電動汽車，以及提供相關售後服務及維修保養。集團第一季總收入為15.8億元（人民幣‧下同），按年增長1.41倍，與去年第四季比較則下跌1.8%；當中汽車銷售收入143.7億元，按年增長近1.6倍，按季跌2.1%，季度虧損進一步收窄至6.6億元。
小鵬今年首季之總交付量為9.4萬輛，較上一個季度增長近3,000輛，較去年同期更增長3.3倍。集團首季毛利率為15.6%，比對去年同期之12.9%以及對上季度的14.4%均有所增長。上述數據均反映小鵬之經營情況持續改善，尤其是成本控制之能力。
隨着X9等新車型發布，以及人工智能（AI）領域發展等憧憬，其股價值得看高一線。小鵬績後見回吐，但整體走勢仍佳，投資者可於80港元樓下收集，阻力位100港元，支持位70港元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：