匯通天下：美元資產信心減 有利歐元

上周美元回升乏力，市場聚焦美國長債的期限溢價風險（投資者提高對長年期資產的回報要求），30年期美國國債孳息率一度創兩年新高，升穿今年高位5.02厘後，或可再試2023年10月高位約5.2厘。美國長債息上升不利美股表現，疊加目前標普500指數往績市盈率已升至約22.6倍，在過去40年中排在第90個百分位以上的最高區間，該市盈率區間未來一年的遠期回報中位數為負10%，增加股市回調風險。

美匯短線或跌破98 參考截至5月21日的過去60個交易日數據，若標普500指數下跌而5年期美債孳息率上升，美匯指數的日均回報為負0.5%，上升交易日僅佔約20%。相反，其餘十國集團（G10）貨幣的日均回報皆全為正數，瑞士法郎及歐元的日均回報最高，分別約0.8%及0.6%，兩者的上升交易日亦佔近80%。美元或較難出現上周提及的因美匯指數周線圖升穿超賣水平而升至約103至105區間的情況。

美國總統特朗普減稅法案或增加美國國債期限溢價上升風險，因擔心美國政府財政壓力；而美國「硬數據」如就業、零售銷售及經濟增長等疲弱和通脹預期降溫，或有助推動市場對今年聯儲局的減息預期升溫。

此外，非美地區投資者繼續為持有的美元資產增加貨幣對沖比率，例如澳洲投資者為其美元股債的最高潛在對沖規模可達約7,566億澳元，歐洲股市亦較大機會跑贏美股。上述因素或再次令美元受壓。美匯指數上周未能企穩100以上，短線有機會下試98.98以及97.92的4月低位，阻力位在101.65附近。

以上利淡美元因素或繼續利好歐元，歐元兌美元上周跌至近1.1107約55天平均線後，再度吸引買盤並回升至超買區域，或可上試1.1495至1.15區間（2022年高位及心理關口），突破後下一阻力位在1.1573。

受惠資金流入歐股 歐洲對全球經濟增長較敏感，令歐盟經濟環境相對疲弱，可能導致歐洲央行繼續減息，利率在9月或減至1.5厘。減息通常不利歐元，但在歐洲股市較大機會繼續跑贏美股下，歐元有望受惠投資者今年為捕捉更佳增長機會而由美股轉投歐股的資產輪換潮，相關資金流向將有利歐元。若資金流入歐洲股市速度加快，歐元較大機會在未來6個月升至1.2附近才見頂。

另一方面，從外匯市場總持倉指數顯示，目前看淡歐元和瑞士法郎的倉位規模為G10中最大，若美元負面因素如關稅加速拖累美國經濟，或美國長債息持續攀升，將增加歐元和瑞郎挾淡倉的風險。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪