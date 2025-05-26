10大屋苑兩日僅3單 16周低 八成捧蛋

新盤成近期樓市焦點，加上早前一批平盤已被消化，二手交投稍為回落，中原表示，10大屋苑周末兩日只錄約3宗買賣，創16周新低，按周下跌約57.1%，當中8個屋苑零成交，九龍盤更全數捧蛋。

天水圍嘉湖山莊周末錄約兩宗成交，該行伍耀祖指，屋苑樂湖居11座中層C室，實用面積約551方呎，叫價438萬元，放盤僅約一星期，即以422萬元沽出，呎價約7,659元。

第一城6年半蝕106萬 沙田第一城再錄一宗蝕讓。美聯黃錦瀚稱，屋苑52座中低層G室，實用面積約304方呎，剛以400萬元沽出，呎價約13,158元。原業主於2018年12月購入，持貨近6年半帳面蝕106萬元，物業貶值約20.9%。

元朗二手交投放緩，兩日錄約4宗買賣，兩宗需要損手。中原王勤學指，YOHO MIDTOWN第5座高層G室，實用面積約475方呎，最近叫價670萬元，終以650萬元成交，呎價約13,684元，不足5年樓價貶值約12.8%。同區盛發大廈低層戶，成交價358萬元，呎價約8,463元，原業主持貨約8年帳蝕77萬元。

迎海‧御峰帳輸六球 鄰近新盤推出，馬鞍山業主蝕賣吸客。市場消息透露，迎海‧御峰9座中層單位，實用面積約1,554方呎，望海景，成交價2,350萬元，呎價約15,122元，約4年帳面跌價600萬元。

此外，收租客棄守套現。美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城1座高層E室，三房設計，實用面積約656方呎，現有租客居住，叫價800萬元，只開放半小時作睇樓，獲同區換樓客以773萬元購入，呎價約11,784元，原業主持貨近10年半帳面僅賺75萬元。