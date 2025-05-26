拍賣消息：富運大廈移民盤148萬推 貶55%

近期細價樓交投大增，持有該類單位的業主及銀主都趁勢出貨，鄰近何文田站的私樓移民盤僅「一字頭」推出拍賣，較買入價低逾五成。

忠誠拍賣將於周三推出約26項物業，當中包括紅磡漆咸道北的富運大廈中層B7室，實用面積約198方呎，業主原作出租用途，因移民放售，開拍價僅148萬元，呎價約7,475元。

相比2020年11月購入價約335萬元，單位開價低約187萬元，差幅約55.8%。個別銀行對上址網上估價約201萬元，現時開價低約26.4%。

黃開基拍賣行同日推出約38項物業，其中，黃大仙鑽嶺中層B室銀主盤，實用面積約381方呎，開價320萬元，呎價約8,399元。單位曾以380萬元推拍，最新推拍價下調60萬元，減幅約15.8%。

旺角單幢樓呎嗌5008元 該鑽嶺單位個別銀行估價約440萬元，現時開價低約120萬元或約27.3%。資料顯示，最新拍賣價較原業主2015年買入價低約254萬元，單位貶值約44%。

普縉緊接周四推拍約7項銀主物業，包括旺角西洋菜南街榮華大樓高層E室，實用面積約604方呎，開價360萬元，呎價約5,960元。

環亞物業拍賣亦於下月初推拍同區亞皆老街利安大樓低層A室，屬業主盤，實用面積約595方呎，開價僅298萬元，呎價約5,008元。該廈去年11月一個高層F室，實用面積約529方呎，以約500萬元轉手，呎價約9,452元。