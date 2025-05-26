西沙新盤旺 月賣千五伙
SIERRA SEA創紀錄 6輪沽清
新盤票王撐起大市，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期壓軸一輪銷售216伙價單單位日前「一Q清枱」，連同第1A期計，創下連錄6輪沽清盛況，並於一個月內售出逾1,520伙，套現約85億元，佔供應逾97%，成為該集團歷來銷售新紀錄。
新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA為吸納各類買家的「世界盤」，銷售成績相信是香港地產界的一項紀錄。展望下半年，集團將會繼續積極推盤，包括同系列第2A期、屯門NOVO LAND第3A期，以及啟德天璽‧天第2期，共涉近2,000伙。
同系列2A期申預售
SIERRA SEA為今年首個銷售量突破千伙的大盤，自上月以新界東超過10年新盤首批最低價錢推出後，隨即掀起收票熱潮，第1A期的次輪銷售更收逾4.3萬票，榮登本港歷來票王的寶座，過去6輪開賣，所推售的價單單位皆被搶購一空，僅餘部分招標單位待售。
新地代理執行董事陳漢麟稱，該盤仍有很多向隅客，同系列第2A期正申請預售，將會盡快推出。目前售價及呎價最高單位為1A期的Aqua Avenue 2座23樓D室，實用面積1,010方呎，連平台及天台，成交價2,198萬元，呎價約21,762元。
UNI Residence研短期加推
其他新界盤即將接力開賣。永泰地產(00369)及萬科香港合作的沙田UNI Residence，正值收票階段。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目示範單位開放至今反應熱烈，參觀人流不絕，更接獲很多準買家查詢頂層特色單位，故計劃短期積極考慮加推及快將公布銷售安排，並預計於月底前發售。
大型樓盤開售帶動下，剛過去周末兩日共錄得逾305宗一手買賣。路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，兩日共錄16宗成交，套現逾7,406萬元。其中兩伙兩房單位由一對姊弟同日購入，包括第5座17樓M室，成交價437.81萬元，呎價約8,990元。
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，連沽11伙一房戶，總成交金額共涉9,036.62萬元。包括1B座15樓G室，實用面積331方呎，原本於2021年12月以909.89萬元售出，現時重新以796.83萬元售出，做價較3年半前賣平逾12%。
中信泰富旗下大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，最新推出23伙於下月4日招標出售，為首度推售四房戶型。單位涵蓋15伙兩房戶及8伙四房單位，實用面積434至1,684方呎。此外，南區淺水灣道125號重建項目迎夏，昨日上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。項目為一幢樓高13層的住宅大樓，提供6伙複式單位，實用面積為3,957方呎及4,022方呎。
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