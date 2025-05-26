產經

港受惠股全面剖析

華為在手機領域挑戰美國蘋果公司，其供應鏈企業值得關注。 華為在手機領域挑戰美國蘋果公司，其供應鏈企業值得關注。
華為在手機領域挑戰美國蘋果公司，其供應鏈企業值得關注。
在「科特估」的引領下，資本市場對科技企業給予極強的信心，國產化率進一步提升的過程中，資本市場給予估值提升的配合，進一步增強企業創新的信心，「科特估」正是對中國經濟「新舊動能轉換」的重新定價。
東吳證券相信，關稅壁壘升級表面是貿易博弈工具，實則為本地產業升級的戰略機遇窗口。在市場選擇與政策引導的協同作用下，「中國製造」有望突破後發優勢的瓶頸。
在產業智能化方面，包括工業軟件、智能電網、智能汽車；新能源儲存方面，有風電、太陽能及鋰電設備，A股市場的選擇多，且分類更細緻。隨着中港兩地對創科企業上市融資提供更大的便利，預計未來圍繞人工智能、機械人等將有更多初創企業登陸中港股市，為投資者提供更多具潛力的國產替代概念投資選擇。
中芯助力內地晶片自主
中國在高端晶片上被美國卡脖子，故要強化國家戰略科技布局，推動國產替代加速。半導體是科技產業的基礎，亦是新質生產力的代表。去年5月底，中國半導體國家產業基金「大基金」三期成立，凸顯國家在半導體業上的高層次戰略布局。中芯國際(00981)作為中國最大晶片企業，成為國產芯的代表企業。
早前有消息指，中芯已完成開發5納米晶片，開始小量生產，惟仍須解決成本較高的問題，且良率有待提升；另公司亦已突破7納米晶片的技術限制，有指公司目標今年底前生產5萬枚7納米晶片。中美在人工智能（AI）競爭激烈，晶片是決勝關鍵之一，中芯須克服高端晶片製造的技術限制，實現中國AI晶片自給自足的目標。若看好國產化投資概念，中芯可視為核心之選。
寧德電池裝車量8年冠
中國車用電池王寧德時代(03750)，是國產代表企業。公司專注於新能源車用鋰電池與儲能系統的研發及生產，已連續8年在全球動力電池裝車量排名冠軍。截至去年11月底，其動力電池累計裝車約1,700萬輛，即全球每3輛電動車之中，就有一輛使用寧德的電池；截至去年9月底，公司在全球設立6個研發中心及13個電池生產基地，服務網點覆蓋64個國家和地區。
可以說，寧德是十分成功的「國產化」代表企業，更已實現走出去，擴展海外市場，是次來港上市集資，部分正擬用於匈牙利的項目建設。作為全球龍頭車用電池企業，寧德在電動汽車產業鏈的零部件國產化擔當重要角色，其估值有條件享有一定的溢價。
華為抬頭帶挈瑞聲舜宇
華為是中國的戰略科企，在手機領域挑戰美國蘋果公司（Apple Inc.），在汽車領域則劍指美國的特斯拉（Tesla）。日前，華為發售Mate 70系列手機，同時發布了麒麟9020晶片。華為終端行政總裁何剛指，華為Mate 70搭載的每一顆晶片，都可以實現國產化，Mate 70系列不僅實現了晶片百分百國產，且性能也有顯著提升，並預裝了鴻蒙作業系統，實現系統底座的全部自研，確保國產作業系統自主可控，提升系統的安全性，讓華為能在自己的基礎平台上設計更優化的架構，更好地保護用戶數據和網絡連接。
雖然華為未上市，但其供應鏈企業值得關注，如鏡頭供應商瑞聲科技(02018)、攝影鏡頭模組供應商舜宇光學科技(02382)、丘鈦科技(01478)。此外，與華為合作製車的奇瑞汽車及賽力斯，都擬來港上市，值得留意。
中航科工拓軍用民用機
近年中國製的航機C919頻頻收到新訂單。天風證券的研究報告指出，隨着中國商飛ARJ21穩定交付，C919產能提升，C929研製推進，國產大飛機有望在全球民航市場發力，形成與美國波音、歐洲空中巴士三足鼎立局面。
國產大飛機產業鏈股份中，可留意中航科工(02357)，該企是中國唯一具有規模生產直升機的製造商和主要飛機製造商之一，並在軍用和民用航空市場雙重布局。在中航科技控股的企業中，洪都航空、中直股份、中航電子及天津航空皆有參與C919客機的零部件生產。此外，中國鋁業(02600)作為中國有色金屬龍頭企業，旗下西南鋁業是內地第一家列入中國商飛供應鏈的鋁材生產企業，也是內地唯一一家能夠生產鋁鉀合金材料的企業。
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