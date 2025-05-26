港受惠股全面剖析

在「科特估」的引領下，資本市場對科技企業給予極強的信心，國產化率進一步提升的過程中，資本市場給予估值提升的配合，進一步增強企業創新的信心，「科特估」正是對中國經濟「新舊動能轉換」的重新定價。

東吳證券相信，關稅壁壘升級表面是貿易博弈工具，實則為本地產業升級的戰略機遇窗口。在市場選擇與政策引導的協同作用下，「中國製造」有望突破後發優勢的瓶頸。

在產業智能化方面，包括工業軟件、智能電網、智能汽車；新能源儲存方面，有風電、太陽能及鋰電設備，A股市場的選擇多，且分類更細緻。隨着中港兩地對創科企業上市融資提供更大的便利，預計未來圍繞人工智能、機械人等將有更多初創企業登陸中港股市，為投資者提供更多具潛力的國產替代概念投資選擇。

早前有消息指，中芯已完成開發5納米晶片，開始小量生產，惟仍須解決成本較高的問題，且良率有待提升；另公司亦已突破7納米晶片的技術限制，有指公司目標今年底前生產5萬枚7納米晶片。中美在人工智能（AI）競爭激烈，晶片是決勝關鍵之一，中芯須克服高端晶片製造的技術限制，實現中國AI晶片自給自足的目標。若看好國產化投資概念，中芯可視為核心之選。

可以說，寧德是十分成功的「國產化」代表企業，更已實現走出去，擴展海外市場，是次來港上市集資，部分正擬用於匈牙利的項目建設。作為全球龍頭車用電池企業，寧德在電動汽車產業鏈的零部件國產化擔當重要角色，其估值有條件享有一定的溢價。

華為抬頭帶挈瑞聲舜宇 華為是中國的戰略科企，在手機領域挑戰美國蘋果公司（Apple Inc.），在汽車領域則劍指美國的特斯拉（Tesla）。日前，華為發售Mate 70系列手機，同時發布了麒麟9020晶片。華為終端行政總裁何剛指，華為Mate 70搭載的每一顆晶片，都可以實現國產化，Mate 70系列不僅實現了晶片百分百國產，且性能也有顯著提升，並預裝了鴻蒙作業系統，實現系統底座的全部自研，確保國產作業系統自主可控，提升系統的安全性，讓華為能在自己的基礎平台上設計更優化的架構，更好地保護用戶數據和網絡連接。

中航科工拓軍用民用機 近年中國製的航機C919頻頻收到新訂單。天風證券的研究報告指出，隨着中國商飛ARJ21穩定交付，C919產能提升，C929研製推進，國產大飛機有望在全球民航市場發力，形成與美國波音、歐洲空中巴士三足鼎立局面。