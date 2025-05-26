券商：關稅戰加快國產化戰略

東吳證券發表報告指，中國基於《關稅法》及《海關法》等法律法規對美國關稅進行反制，不僅是對美國單邊主義行為的戰略回應，更是本地產業鏈實現進口替代、重構市場格局的戰略轉捩點，在捍衞國家經濟主權的同時，為內地產業釋放出可觀的市場替代空間。在全球經貿秩序重構的關鍵節點，國產替代已從戰略儲備轉化為必然選擇，此次關稅反制政策實質為這一趨勢注入加速動能。

隨着中國強力反制措施落地，額外關稅將會導致美國商品終端價格競爭力銳減，而中國對美進口商品的需求也將迎來重構，內地產品的國產化預計將迎來提速，尤其是自美進口絕對金額較大的行業，產品的國產化空間有望進一步打開。

該行指出，從總量維度上來看，去年中國從美進口總額約為1,652億美元，約佔中國進口總額的6.4%。近年中國減輕對美進口依賴，自2018年首輪中美貿易摩擦以來中國從美進口份額逐步降低。從結構維度上來看，進口絕對金額方面，去年從美國進口產品中礦物產品（231億美元）、機械設備（202億美元）、電氣設備（183億美元）、精密儀器（131億美元）和用於生產的植物（126億美元）進口額超過100億美元。

太空船高粱豬牛替代潛力大 進口依賴度方面，中國從美進口航空太空船依賴度較高，佔中國航空太空船全部進口的比重超過50%，印刷品、部分動物產品以及炸藥煙火等易燃製品從美進口依賴度也超過20%。重點產品方面，乘用車（19%）、貨運車（33.5%）、高粱（66.8%）、大豆（22.8%）、活豬（66.9%）與牛肉（39.8%）從美進口依賴度較高。對美加徵關稅後，中國高科技產品和農產品的國產化空間有望進一步打開，以航空器、消費電子、汽車核心部件、高端農產品為代表的領域將出現顯著替代效應。

針對高科技產品，去年中國本地品牌乘用車零售佔比約為65.2%，仍有較大提升空間，本輪反制後中國汽車廠商有望獲得替代美企的市場空間，也一定程度上可以緩解過剩產能。此外，在半導體和集成電路等關鍵領域，本地反制措施也彰顯出中國加大科技投入，突破關鍵領域卡脖子技術的決心，有望加速國產替代進程。

科企對內地依賴度仍待提升 該行又指，從產業增加值和海外收入分布來看，目前中國科技企業對內地市場的依賴程度和國產化程度仍然有待提升。國產化是實現產業鏈安全的必要路徑，國產企業通過「估值提升——信心提升——資金流入——國產化率提升——估值提升」形成正向的閉環，資本市場與產業形成產融協同新範式，有望進一步增加資本市場和經濟運行的穩定性。