華規範汽車晶片認證提升品質

在製造業方面，這些年中國在重型機械、工業軟件等多個領域都已實現國產化，在多個高端製造產業鏈上，仍存在國產替代潛力，包括半導體、各產業的智能化、機械人國產化及新能源儲存設備。

推進產業化應用 當中，在汽車晶片方面，4月國家認監委核准《汽車晶片認證審查通用技術要求》等5項認證認可產業標準立項，進一步完善汽車晶片認證審查技術體系，加速推進國產汽車晶片產業化應用及品質提升。

此前，市場監管總局召開國產汽車晶片產業化應用及品質提升「品質強鏈」交流推進會，發布首批國產汽車晶片認證審查企業名單，以及汽車晶片認證審查技術體系1.0版，標誌着中國汽車晶片品質認證進入新階段。這5項認證認可業界標準的提案、制訂，是此項工作的具體落地措施之一，將進一步規範汽車晶片認證審查活動，提升認證機構、設計機構、測試機構、算力機構等技術能力。

與此同時，內地將會進一步完善國家汽車晶片認證審查技術體系，規範汽車晶片的認證審查行為，協助提升國產汽車晶片產品的品質以及可靠性。