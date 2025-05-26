國潮經濟規模2028年望破3萬億

製造業的國產化趨勢下，國產貨市場佔比上升，非但立足本地，走向海外，更在本地消費領域成就了「國潮經濟」。

內地人掀買國貨潮流 近年內地消費者習慣也改變，由過去崇尚海外品牌，轉變為支持國產品牌，湧現「愛國情懷」、「中國風」等消費潮流，國貨的知名度和市場關注度不斷提升，獲得不少內地消費者青睞，甚至成為年輕一代熱捧的產品，也成就了一股購買國貨的熱潮。

國務院2024年《政府工作報告》中就提到，為了促進消費穩定增長，內地政府會積極培育智能家居、文娛旅遊、國貨潮品等新的消費增長點。艾媒諮詢等發布的《2024年中國國潮經濟發展狀況及消費行為調查報告》顯示，隨着中國民族認同感持續升溫，助力國貨品牌發展。中國國潮經濟市場規模從2019年的13,874億元（人民幣‧下同），逐年增加至2023年約2.05萬億元，按年增長9.4%，且隨着內地消費者對國產品牌的信任度不斷上升，預計於2028年將有機會超過3萬億元。