國潮經濟規模2028年望破3萬億
製造業的國產化趨勢下，國產貨市場佔比上升，非但立足本地，走向海外，更在本地消費領域成就了「國潮經濟」。
在居民生活中，也接觸到愈來愈多國產消費品，例如電腦有聯想集團(00992)；辦公室軟件有金山軟件(03888)；電視有TCL電子(01070)、創維集團(00751)；手機有華為、小米集團(01810)；家電有美的集團(00300)、海爾智家(06690)；汽車有吉利汽車(00175)、比亞迪股份(01211)；樽裝水飲農夫山泉(09633)；乳品有蒙牛乳業(02319)、伊利；啤酒有青島啤酒(00168)；白酒有貴州茅台、五糧液；服裝有李寧(02331)、安踏體育(02020)、波斯登(03998)；藥品有同仁堂國藥(03613)、石藥集團(01093)；支付平台有阿里巴巴(09988)的支付寶、騰訊控股(00700)的微信；網遊有騰訊……凡此種種，都是內地消費者耳熟能詳的國產大品牌。
內地人掀買國貨潮流
近年內地消費者習慣也改變，由過去崇尚海外品牌，轉變為支持國產品牌，湧現「愛國情懷」、「中國風」等消費潮流，國貨的知名度和市場關注度不斷提升，獲得不少內地消費者青睞，甚至成為年輕一代熱捧的產品，也成就了一股購買國貨的熱潮。
國務院2024年《政府工作報告》中就提到，為了促進消費穩定增長，內地政府會積極培育智能家居、文娛旅遊、國貨潮品等新的消費增長點。艾媒諮詢等發布的《2024年中國國潮經濟發展狀況及消費行為調查報告》顯示，隨着中國民族認同感持續升溫，助力國貨品牌發展。中國國潮經濟市場規模從2019年的13,874億元（人民幣‧下同），逐年增加至2023年約2.05萬億元，按年增長9.4%，且隨着內地消費者對國產品牌的信任度不斷上升，預計於2028年將有機會超過3萬億元。
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