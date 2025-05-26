國產替代 機遇滿載

多地拓本地產業鏈 防貿戰重燃 中美博弈成新常態，兩強經貿脫鈎大趨勢已無懸念。雖然這意味全球產業鏈重塑，會破壞這幾十年全球化下的世界生產布局，但脫鈎既然是百年大局下不可逆轉的趨勢，從好的方面看，應主動發掘能受惠中美脫鈎下的投資機遇，國產替代就是一個極具吸引力的新概念！

減低依賴海外進口 所謂國產化，顧名思義就是由本地製造，自給自足，不用進口。理論上，國產化可以促進國內產業鏈的完整度和附加價值，進而提升國家的經濟實力；透過發展本地產業，國家可以形成完整的產業鏈，從而提高產品附加價值和核心競爭力，還能夠透過促進技術創新和提高企業生產效率，來改善產品品質和擴大產品市場，帶來更多經濟機會和發展空間。

在全球化競爭的背景下，國家的國際地位對於實現永續發展至關重要。透過國產化，國家能夠提升自身的技術水平和創新能力，贏得更多的國際合作機會和資源支持，協助企業走出海，拓展海外市場。國際社會對國家的認可和信任也會隨之提高，進一步鞏固國家的國際地位。

提振工業 創造職位 此外，透過大力推動國產化，國家得以實現從依賴進口到自主創新的轉變，進而改善國家的經濟結構，並提高製造業和服務業的比重，創造更多就業機會，推動經濟發展。

在中美脫鈎的大背景下，中國推動國產化，對國家經濟的永續發展，經濟實力、國際地位和社會經濟狀況等方面都有重要的意義，故國家政策都加大對國產化的支持和投入，加強技術研發，提高產品質量，為經濟永續發展提供強而有力的保障。

中國推動國產化可創造更多就業機會，推動經濟發展。 中國國潮經濟市場規模預測