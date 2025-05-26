恒生x青協「Seek Our Ways社創計劃」誕生近90條社創好橋

「Seek Our Ways社創計劃」決賽日前圓滿舉行。

恒生銀行致力於培養青少年發展，除了積極推廣綠色創業及理財教育外，去年更進一步支持年輕人探索社會創新，聯同香港青年協會領袖學院推出「Seek Our Ways社創計劃」，更安排管理培訓生出身的同事擔任導師與參加者一同構思社創方案。日前，計劃在恒生總行舉行決賽及頒獎禮，當中初中組大獎得主隊伍成功研發塑料替代品，解決一次性塑膠包裝問題。

中三生研塑料替代品奪組別大獎 4位來自德望學校的中三學生年紀輕輕就展現無限創意，團隊經過日以繼夜的測試，成功研發傳統塑料的替代品––全解膠，不僅可承托重物，還可用作包裝麵條和乾類食品，期望解決塑膠包裝問題，一齊救救海龜，改善生態環境，他們的方案更獲得觀眾肯定，同時獲得初中組「我最喜愛隊伍」大獎。

首屆「Seek Our Ways社創計劃」反應熱烈，吸引近千名中學及大專生報名，最後甄選出超過400名學生組隊參加。他們針對「環境與可持續發展」、「推廣全民運動」及「樂齡健康」3大社會議題，為社區構思近90個創意方案。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指，期望能透過計劃，結合恒生的網絡及專業知識，鼓勵年輕人關心社會、開拓視野，啟發他們對社創的熱誠。