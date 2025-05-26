日人氣角色燦子代理商：港授權業吸金力蓄勢待發

競爭劇烈 突圍存挑戰 她坦言，現時IP市場競爭劇烈，如何突出所代理的IP是最大挑戰，公司慎選合作夥伴，冀將營銷、曝光等效果達到最大化，現時的合作客戶覆蓋不同行業，包括時裝服飾、家品、玩具、快速消費品（FMCG）、營銷推廣等，強調與客戶是互惠互利。

至於將IP應用在不同品牌要下多少工夫？李氏認為，最重要了解IP持有人的期望，並因應各IP特質與品牌互相磨合。通常在新取得IP的初期，通過審核的時間會較長，「對某些位非常執着，做樣辦來回6、7次」，周期以月計算。當與IP合作順暢後，雙方已非常熟悉，甚至可以即日或隔日回覆客戶。因此，每當客戶要求使用新IP前，也會預先通知，可以有較長時間做準備工作。

布局亞洲 因地制宜 該公司持有燦子在大中華、東南亞及南韓區的代理，她提到，公司旗下大部分IP均以這3個市場布局，因整個操作會較容易。雖然同屬亞洲地區，但文化各有差異，故會因地制宜，按各個市場的特性，制訂貼合本土市場的宣傳策略。她舉例指，為了在泰國拓展業務，燦子在社交平台上有專屬的泰文帳戶。

公司現時有11個IP代理權，李宛婷透露，有部分尚未推出，強調不期望取得大量IP，想先做好手上的IP，並帶到海外市場。另外，她預告，日本IP「底褲兔（Opanchu Usagi）」將會於今年暑假推出；由美國插畫師創作的哥基IP「Little Corgi Cuties」將於今年第四季推出，包括與創作人共同創作的卡通短片，但會有香港本地化的元素。

Rights & Brands Asia預告日本IP「底褲兔」將於今年暑假推出。