業界籲港府支援投資創意企業

本港近年積極發展文化及創意產業，國際授權業協會總裁Maura Regan表示，香港極具知名度，幾乎是一個品牌，認為絕對有機會發展更多的授權業務。任何一個有意發展相關產業的地方，其政府都應該投資創意創新企業、知識產權（IP）開發，對創作者來說，愈多資金支持愈好。

她指出，有一些國家已為創意初創企業提供支援或投資機會，例如辦公室，以助其減省成本。假設政府與企業大力支持有關企業，將有助整個IP生態圈發展。

香港是亞洲主要的授權活動中心，她又提到，本港對版權非常尊重和了解，無論在製造或是知識產權保護方面都有多年經驗，不同的品牌都能在港蓬勃發展。

展覽助品牌推向全球 至於與其他地方比較，她認為，對商家而言，不是非此即彼的問題，即使去了香港，也會去上海，因為可以做的業務太多。展覽業是有效的商業運作方式，希望能看到中國、大中華區優秀的品牌推向全球，也將全球的品牌帶入中國。如果香港與其他的貿易展覽合作，是建立聯繫的好機會。

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