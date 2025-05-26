IP經濟望打救消費

今年看增4% 華授權商品服務零售逾千億 消費情緒低迷，與知識產權（IP）聯乘或許是出路。國際授權業協會總裁Maura Regan表示，關稅、供應鏈、通脹等環球不明朗因素，若持續纏繞市場，將令授權業面對挑戰。不過，行業多年來經歷不同挑戰，但仍保持顯著增長，並表現好過非品牌產品，相信授權行業能為本地和國際業務創造經濟機會，有信心今年按年可錄得約4%增長，預料博物館和文化遺產IP授權將是新的增長點。

博物館文化遺產潛力可觀 她解釋，博物館IP授權在英國以外的地區並不多，因此有龐大的發展空間，而且不少博物館在新冠疫情期間暫停營業，失去遊客及收入來源，從而促使他們研究授權業，藉以將博物館的收藏，帶給更多的受眾，同時創造授權收入。她舉例指，紐約現代藝術博物館（MoMA）與運動品牌Nike合作，推出獨家產品，外界普遍形容「非常有趣」。

她續指，世界上有許多博物館及美麗的收藏品，惟難以擁有，但透過授權可以順理成章達成。另外，博物館有地理限制，人們未必能親身到訪，授權卻可以打破地域界限，推廣至不同的地方，並走向世界。留意到中國正積極發展博物館相關的創意產業，期待未來能有更多進展。

玩具服裝成最大授權類別 據該協會一份研究報告，2023年全球授權商品和服務零售額達3,565億美元，按年增長4.6%。其中，中國授權商品和服務零售額按年大升9.6%，至137.7億美元（約1,074億港元），躍升至全球第四大授權市場，僅次美國、英國和日本。行業方面，玩具、服裝仍是最大的授權類別，而增長最快的則是音樂、運動。

Regan強調，未見全球品牌授權行業有放緩迹象，而消費者證明了他們比以往任何時候都更忠誠於自己所喜愛的品牌、角色和IP。

近年人工智能（AI）興起，相關的繪圖功能引起市場對IP的爭議。她直言，AI是一種工具，能借其重造立體雕塑、創造藝術品等，令人們不需要外遊也能欣賞，確實在這方面有很大的機遇，但強調前提是對知識產權有足夠的保護，因為整個行業的核心，均是建基於尊重知識產權的基礎之上。

Maura Regan稱，留意到中國正積極發展博物館相關的創意產業。