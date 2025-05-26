美股聚焦PCE通脹數據及英偉達業績

美股今日因為美國陣亡將士紀念日而休市一天，但在短暫的平靜過後，本周仍有不少值得關注的重要經濟數據、上市美企業績放榜。聯儲局最為重視的通脹指標──4月份個人消費開支（PCE）物價指數將於周五正式公布，市場預測按年升幅為2.2%，而撇除食品及能源後的核心PCE物價則料升2.5%。

富國：美下季GDP或縮1.5% 單從數據來看，關稅對通脹的影響似乎仍未能夠充分顯現，分析多數預期5月的數據才會開始反映關稅變化。一些此前公布了業績的大型零售商亦預告，未來數周至數月內會開始逐步加價，以消化關稅成本。比如沃爾瑪就透露，5月底開始會進行價格調整，並在6月會進一步加價。

除了通脹以外，首季美國國內生產總值（GDP）亦會在周四進行修正，儘管GDP的跌幅會否有所調整，具體要視乎貿易數據，但外界普遍看淡美國經濟下半年前景。富國銀行預料，在今年第二季GDP重拾增長後，第三季起GDP會再次出現倒退，以年率計跌幅可能達到1.5%。

另外，作為人工智能（AI）概念龍頭股的晶片公司英偉達（Nvidia）亦將於香港時間周四凌晨公布業績，其表現關乎到整個科技產業鏈的投資情緒。一旦市場開始擔心AI投資放緩，勢導致科技板塊乃至整個市場價值重估。

當然，最不能夠忽略的是美國總統特朗普最新的關稅警告，若他真的打算自6月1日起對歐盟商品徵收50%關稅，那麼本周將會是美歐貿易談判的最後時機。不過，考慮到特朗普反覆無常的政策，關稅由宣布到落實一刻仍可能存在變數。

軟銀傳倡設美日主權基金 另邊廂，美國與日本的貿談似乎稍有曙光。外媒引述消息稱，日本財團軟銀（SoftBank）創始人孫正義向美國提議，成立一個由日本與美國共同合作的主權財富基金，以對美國科技及基建進行大規模投資，預期初始資金規模達到3,000億美元。

據悉，此項提議符合了美國希望尋求稅收以外其他收入來源的想法，亦可以幫助日本加強與美國的盟約，以保護日本不受到貿易關稅或其他政策決定的衝擊。

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