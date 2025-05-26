瀚亞投資估亞洲藉減息抗經濟衝擊

美國一手挑起的全球貿易關稅大戰，至今仍陰晴不定，保誠集團旗下資產管理業務規模達2,560億美元的瀚亞投資預計，關稅及美國政策的重大不確定性將抑制全球經濟增長，即使亞洲經濟增速料隨着關稅徵收而放緩，但屆時能夠實施擴張性政策，並下調利率以推動經濟增長的國家，將有更強能力抵禦外圍衝擊。

料今年內地GDP增近4.4% 瀚亞投資首席經濟學家Ray Farris表示，美國對其他經濟體的貿易協議結果，將左右全球經濟及市場前景。然而，達成貿易協議往往需要漫長的時間。根據瀚亞投資的下半年展望，最壞情況是90天的對等關稅暫緩期內未能達成任何實質貿易協議，美國關稅大幅上升，將抑制美國消費及就業，所有因素均導致美國經濟在年底前陷入衰退。

貿易談判後，亞洲及新興市場將出現不同結果。按其基本預測，面對美國高關稅、高不確定性及美國經濟增長放緩，雖然會拖慢亞洲經濟增速，但區內利率會下降，亞洲貨幣會上升。以中國為例，因應美國近期下調關稅稅率，加權平均關稅率因此下降至約35%，意味今年中國經濟增長將面對相當於國內生產總值（GDP）約1%的阻力。儘管如此，瀚亞投資預期，在財政刺激措施及針對性寬鬆政策的支持下，今年內地經濟增長將接近4.4%。

印度可能成為亞洲最大贏家，因該國輸往美國的出口在亞洲排名第二低，僅佔當地GDP的2.2%。若印度在短期內與美國達成貿易協議，其作為企業遷出中國的替代生產基地吸引力將會提升，並可能從中受惠。瀚亞投資預估，印度今明兩年經濟增長為6.3%及6.5%。

美元看貶4% 亞幣轉強 目前市場對美元長遠前景的疑慮日益增加，儘管美元在可見未來仍將維持其儲備貨幣地位，惟資金已陸續流出美元，該機構續料今年美元貶值至少4%，明年貶幅甚至高達10%。隨着美元貶值，亞洲貨幣預期將同步走強。

值得留意是，亞洲貨幣升值加上減息政策，有望提升亞洲資產市場對國際資金流的吸引力。其中，備受矚目的人民幣匯市正撲向7.17兌每美元，離岸人民幣近日曾高見7.1708，進一步逼近去年11月8日的頂位。