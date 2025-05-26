港股乏新消息 短期料八百點上落

關稅戰或添變數，港股本周投資情緒料偏審慎。中資券商中金表示，市場更多催化劑出現之前，大市可能在現水平徘徊，甚至不排除出現回調和波動。iFAST Global Market Limited投資總監溫鋼城預計，恒生指數將徘徊於22,800至23,600點之間。

中金指出，港股投資情緒已恢復至去年10月高位，但內地政策發力的迫切性減低，經濟動力不足、外部難有強力支持，加上南向「北水」流入放緩、主動外資持續流出，相信港股短期有波動。不過，重申「低迷時積極介入、亢奮時適度獲利」的策略。

高息避險金礦股續受青睞 值得留意的是，美國總統特朗普上周五就關稅問題威脅蘋果公司（Apple Inc.）和歐盟，揚言下月起分別對其加徵25%及50%關稅。溫鋼城指，消息拖累美匯跌幅擴大，而被視為避險工具的黃金走強，均預示今個星期投資市場再起波瀾。

他又指，港股美國預託證券（ADR）上周五表現受壓，按比例計相當於恒指跌近1%，認為港股今日復市低開「已經寫在牆上」，只是在於幅度，直言市場短期欠缺新消息支持，而且流入香港資金沒有兌換成港元，導致港元匯價不升反跌，意味着短暫停泊機會頗高，隨時會出現趁高減持資金，但他看好高息股、避險股和金礦股將繼續獲市場青睞。