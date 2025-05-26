月供基金以低管理費作招徠

隨着金融市場的發展，投資門檻亦愈來愈低，普惠金融已成為大趨勢。除了證券交易平台不斷降低佣金外，基金公司亦推出更多優惠吸客，甚至將管理費大減一半。摩根資產管理最近推出名為「數字級別」的月供投資計劃，涉及6隻亞太區為主的基金，管理費與號稱「低成本」的主動管理交易所買賣基金（ETF）相若，甚至更低。

客戶投資年期長 摩根資產管理香港零售業務總監湯志恒接受本報訪問時表示，客戶對此計劃反應不俗，資產管理規模（AUM）增長好過預期，並預告未來或會擴展此月供計劃。上述6款「數字級別」基金單位，除了免認購費外，管理費亦只有0.75%；相比之下，同款基金不同股份的管理費為1.5%。

他表示，不擔心會引發價格戰或者是同業倣效。他解釋稱︰「目前此計劃只能在摩根資管的平台上認購，不開放予銀行或者其他第三方平台銷售渠道。」同時，計劃亦只限月供，不接受單次認購。摩根資管本身亦有在香港以外的其他市場推出主動管理ETF，但ETF與傳統基金的客戶並非完全重疊，故不太擔心會有直接競爭。

他又透露，在摩根資管的基金平台上，有逾三成客戶有透過月供計劃投資，普遍而言這些客戶的投資年期都較長。從往績可見，這些月供投資通常會帶來不錯的表現。

他指出，選擇首批「數字級別」基金時考慮到其歷史表現、認受性等因素，亦希望為客戶提供多元化投資組合。他形容今次只是小試牛刀，未來樂意將計劃延伸至更多不同基金。