亞股望衝高 捧中日印度

摩根資管：憧憬AI轉化盈利 助重估中企 美國威脅對歐洲加徵50%關稅，再次引發歐美資本市場劇烈震盪，使得許多國際投資者開始尋求其他市場的投資機會，亞洲市場亦成為重點之一。在亞洲範圍內，摩根資產管理新興市場及亞太股票投資策略專家沈嬌嬌認為，中國、日本及印度的股市都值得看好。其中，包括港股、A股在內的中國市場受到此前DeepSeek橫空出世的刺激，帶來巨大的估值擴張想像空間，以及未來企業因應人工智能（AI）可能會大幅提高資本開支。如果未來AI能夠在應用層面上為中國企業帶來正面幫助，那麼中國科技企業將會「王者歸來」！

由於中國AI模型DeepSeek的出現，市場對於中國的創新能力另眼相看，特別是在AI大語言模型方面的「從零到一」的突破後，未來AI在應用層面上的普及亦值得憧憬。沈嬌嬌接受本報專訪時亦提到，未來AI技術能否「落地」轉化為企業盈利將會成為關鍵。具體例子包括︰消費者是否願購買AI手機、AI電腦；又例如軟件上的應用，比方說一些互聯網招聘平台已開始用AI配對僱主與求職者等。

股市受惠資本開支擴張 除應用之外，因應AI浪潮而出現的資本開支擴張亦會成為股市助力。她用美股的情況作為參考，在AI投資需求帶動下，美國4家大型雲服務供應商的資本開支在過去3年翻了3倍；而「美股七雄」的總市值從2022年底ChatGPT發布起，到現在亦接近翻倍，達到17萬億美元，市盈率（PE）估值倍數由二十多倍增至逾30倍。在她看來，中國能否複製美國的AI故事，是值得期待的，相關產業亦有望迎來估值重估。

然而，提到中國股市，自然不得不提中美貿易戰所帶來的衝擊。沈認為，美國之所以很快在關稅議題上讓步，是因為「美國從這場關稅戰中，比中國失去更多」。以MSCI中國指數為例，指數成分股企業的國際市場收入只佔約一成，而來自美國的收入更是只有約3%。隨着中國出口多元化發揮作用，美國關稅只會對中國構成周期式的經濟影響，而中國政府更在乎內需、房地產等結構式經濟問題。

日股結構改革增吸引力 她說︰「中國政府相對冷靜，無論是應對貿易戰還是刺激內需方面。」她相信，未來仍會有更多刺激政策循序漸進出台，比如在房地產方面，正常情況下可能要等數年時間才能夠重回供需平衡，而偏偏房地產佔據了中國居民資產負債表一半以上，影響甚大。雖然任何政策都不太可能一蹴而就，但相信仍可以加快復甦進程。

另外，她亦看好日本股市的結構性增長，特別是近年企業治理改革帶來的成效斐然，加上市場估值較為合理。她指出，企業治理改革在初期較為利好一些價值股，隨着時間推移擴展至整個市場，由起初增加派息、回購，到後來維權投資者的介入，一些分拆、業務重組、減少交叉持股等舉動，亦為估值釋放提供了更多機會。

印度擁人口紅利優勢 她形容日股改革的趨勢方興未艾。以股票回購為例，她指年初迄今日本上市公司股票回購已達約3萬億日圓，按年增長約一半，而過去數年整體回購金額都呈現增長勢頭。另邊廂，一些傳統巨企亦開始透過分拆釋放估值，這些業務架構上的重組亦促進了資源運用，提升營運效率。

除中國和日本外，印度亦是充滿機會的市場。她直言︰「印度的優勢就是人口紅利，政府資本開支帶來的整體經濟動力，以及後續的民間資本開支等。」儘管印度股市估值並不便宜，但在此前的市場調整中，摩根資管的團隊亦有把握機會加碼一些投資。在關稅的不確定性下，印度亦可能會受惠於供應鏈多元化的趨勢。

沈嬌嬌（左）認為，中國複製美國的AI故事值得期待。右為湯志恒。 MSCI中國指數走勢 日經平均指數走勢