美經貿金融紛亂 華求穩化危為機

美國總統特朗普的關稅政策，讓全球供應鏈陷混亂，多國對等關稅延緩90日執行，卻未能緩減市場的憂慮，反而讓美國的貿易夥伴感受到，美國現屆政府的言行不可信，根本難以透過談判達成雙方可接受的貿易協議。美國的「關門主義」，令當地經濟、貿易、金融領域風險持續急速飆升。在這個亂局之下，對中國而言，要全面抽身並不可能，當前最重要的是「穩字當頭」，搞好本地經濟，為全球提供選擇和機會，為團結非美經貿力量創造條件，爭取化危為機。

環顧全球，如今最大的風險，是源自美國。特朗普政府的關稅大棒亂揮，對各國的對等關稅話加就加、話延就延；狂加中國關稅後，又可以在三、兩天時間迅即達成互撤反制關稅的聯合聲明；昨日又突然傳來要6月起大加歐盟五成關稅。反正，在關稅議題上，美國已沒有盟友，但求獨霸，正迫使各國重新評估與美國的長期政經關係。

其次是，特朗普一邊加關稅，一邊要內部減稅，令政府收入減少，但開支增加，將無可避免加劇政府赤字，更加凸顯天量債務不可持續的問題。國際信貸評級機構穆迪步兩同業後塵，將美國主權信貸評級下調，引來美國股匯債市波動，風險更在外溢日本債市，難怪有投行形容，全球金融市場正是山雨欲來風滿樓。

為了要消減貿易逆差，特朗普欲重建美國製造業，卻未有確切評估美國生產條件和美國企業的競爭力，只不斷迫令美企將生產線搬回美國，昨日傳來威脅不願回美生產的某大型美企徵收25%關稅就是例子。一個政府，只管為企業營商製造大麻煩，經濟又怎會好？今年以來，多家美企取消發布收益指引、預告要上調產品售價，失掉中國市場份額。凡此種種，都說明特朗普在讓美國經濟搬石砸腳，美企盈利受損，最終也必反映在美股估值。

外貿形勢與企業盈利前景不妙，關稅戰下與貿易夥伴互施反制，不利商品流通，對長年依賴進口商品的美國而言，將是噩夢的開始，非但物資供應會減少，商品價格上升，通脹前景再現隱憂，削弱美國消費，打擊就業。

作為全球第一大經濟體的美國經貿金融「爛局」如是，如何應對「美國風險」，已成為各國政府穩定經貿的頭等任務。中國在與美達成經貿會議聯合聲明前，率先減息降準及出大招穩定市場預期，各國樂見其成。畢竟美、中作為全球兩大經濟體，一個崩，掀巨震；兩個崩，全球攬炒。中國採取措施穩定內部需求，為世界經濟注入穩定力量，變相向全球推銷中國經濟治理方案，冀加強非美體系經貿合作，共同重塑出可持續的新全球化發展模式。

美國霸權衰落，本來是一個慢長過程，詎料特朗普再上台，令全球貨幣市場陷入失序邊緣，讓全球提速去美元化，最終要重新分配資產定價權來重構貨幣秩序。歐元、亞洲貨幣、加密貨幣，誰能成為贏家，也許要重回大宗商品定價權的基本步。黃金作為世界信賴，沒有交易對手風險的貿易價值儲存手段，有取代美國債券之勢，這趨勢的主導力量，正向東移。