專家睇市：降短炒持倉轉攻長線部署

近日美國商務部撤銷拜登政府時期人工智能（AI）晶片出口限制，加上美中的貿易戰關係有緩和迹象，以目前形勢來看，美股可望重拾升勢，投資者可趁回調時分批布局，但建議仍是以多元資產配置以平衡風險。

科企AI發展創造機遇 回顧最近基金的資金流向，美國股票型基金錄得資金淨流入為主要市場之冠。就近期國際形勢，受惠於多方面釋出的利好消息，包括美中高層在日內瓦見面後發布的聯合公告，相信可緩和過去數月雙方的貿易緊張局勢，預示未來數月雙方需要爭取時間去解決分歧。

另外，美國撤銷拜登政府時代對出口AI晶片的管制，將有利科技戰降溫，讓AI供應鏈的跨國合作與資金重新啟動，此措施無疑有利美國半導體企業重新拓展中國市場，而產業鏈相關的台灣及南韓市場將同步受惠。至於關稅下調，對中國出口製造業及資本市場亦有正面影響。

從美國大型企業最新的財報顯示，科技巨企的資本支出並沒有減低，如Meta更擴大其AI與數據中心的投資，這顯示AI仍是長期趨勢。除了科技產業受惠於AI趨勢持續發展，醫療、消費、基礎建設等產業亦可注意，建議考慮降低短線市場部署，並考慮參與股市長期的增長機遇。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊