券商睇市：美股大戶散戶取態兩極化

受國際信貸評級機構穆迪下調美國主權信用評級的消息影響，美股周一低開，但消息似乎沒有造成重大影響，盤中已收復全部失地。據摩根大通量化及衍生品策略師彙編的數據，截至紐約時間周一中午12時30分，個人投資者淨買入41億美元的美國股票，創下該時段有史以來最高水平。當天，散戶交易量更佔總交易量的36%，超越4月下旬，達到歷史最高水平。

機構投資者採觀望態度 這意味甚麼？再看幾個數據，高盛資料顯示今年迄今，代表散戶投資者的股票交易所買基金（ETF）淨流入已達約1,220億美元。自3月中旬以來，儘管市場出現拋售，個人投資者的資金流入已翻倍。另一方面，專業投資者今年已撤出約250億美元。根據摩根大通的數據，自3月1日起，散戶投資者僅在6個交易日中為股票淨賣方。

可以看到，散戶投資者與機構有着迥異的立場，散戶逢低買入，機構投資者則採取觀望態度，並嘗試在市場強勢時減磅。然而，以最近標普500指數再次接近歷史高位，加上散戶愛股如Palantir、Hims and Hers Health等股價大漲來看，散戶們有好好把握機會，正在享受關稅暫緩後市場大幅反彈的樂趣。假如市場再次破頂，這或許象徵了散戶打敗華爾街大戶的一刻。

傳統上，散戶的交易量飆升，意味市場已到達狂熱程度，連平時不買股票的朋友也搶着入市，象徵着連最後的購買力也消耗了，市場快要崩潰。然而，現時散戶的風格似乎由傳統認知的盲目高追進化成逢低買入，這可能讓過去的市場傳統有所改變。不過，日光之下無新事，機構的「聰明錢」或許有着更長遠的目光，正密謀一個更大布局，將散戶一網打盡。

從高盛數據可見，對沖基金在過去3份交易者持報告中增加了250億美元的股票期貨淡倉，這是過去10年來最大增幅。由此看來，大戶已下注看淡，似乎對市場崩盤信心十足。

周三美國拍賣的20年期國債結果不佳，長期美債孳息率飆升，引發美股廣泛拋售，3大美股指數創一個月最大跌幅，來了一個股債匯三殺。比起評級下調這種虛幻的東西，看來市場更關注長債的實質拍賣反應。

比特幣炒上 料延續強勢 避險資產黃金本周亦開始反彈，同時，受美國穩定幣立法取得進展，以及避險情緒帶動下，比特幣亦延續升勢，更一度創下歷史新高。比特幣既作為風險資產，同時也有着避險資產的特性，市場定位非常獨特，不管你喜不喜歡，大概目前也沒甚麼事情可以阻止比特幣的潮流。

值得一提是，本周量子電腦板塊再次爆發，上一次爆發是去年底，不久之後就來了個DeepSeek引發市場崩盤。量子電腦今次爆發會否又成為指標？相信不久後便有分曉。

富途安逸（富途證券國際）董事 黎家聰（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）