二手樓價又跌過 新界西周挫近2%最傷

二手樓價指數走勢

後市去向未明，二手樓價再度回落，代理行一份反映主要屋苑價格走勢的樓價指數，按周回落約0.34%，今年累積跌幅約1.02%。新界西樓價指數挫幅最勁，按周下跌約1.96%，屬10周最大跌幅，屯門、元朗屋苑更連錄貶值成交。

中原城市領先指數最新報136.24點，仍處於逾8年半低位。該行指，二手買家仍觀望，加上發展商以低價促銷新盤，相信短期內二手樓價受壓，到第二季上述指數料再跌約2.38%。此外，大型屋苑、中小型及大型單位樓價指數，按周跌幅介乎約0.01至0.81%。

海典軒賣528萬蝕19% 分區方面，上述下跌的新界西樓價指數報123.74點，九龍則報135.29點，按周亦跌約0.11%，兩區指數同樣處於2016年9月底水平。至於港島及新界東指數，按周分別上升約0.13%及約2.59%。

屯門二手市連錄跌價成交。市場消息透露，區內海典軒1座低層C室，實用面積約483方呎，成交價528.8萬元，呎價約10,948元。單位於2018年登記購入，約7年帳面貶值約19.3%。

滿名山銀主盤貶值42% 銀主積極出貨。資料顯示，同區滿名山滿庭2座高層該類放盤，實用面積約976方呎，以950.8萬元登記轉售，呎價約9,742元，約8年半帳面跌價694萬元或約42.2%。

中原王勤學表示，元朗娉廷單號洋房銀主盤，實用面積約1,577方呎，連車位以1,250萬元沽出，呎價約7,926元，原業主於2017年3月一手購入，逾8年帳面貶值約38.1%。

新界東屋苑都錄蝕讓。中原胡耀祖指，馬鞍山新港城H座中層3室，實用面積約338方呎，叫價約548萬元，終以518萬元易手，呎價約15,325元，原業主約3年帳蝕約162萬元，貶幅約23.8%。該行侯惠良稱，沙田玖瓏山傲瓏閣C1座低層E室兩房戶，議價後以672萬元獲承接，呎價約9,697元，單位約11年帳貶約20.2%。