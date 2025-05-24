豪宅新盤創亞洲新高
Nicholson 2期頂層6億沽 呎價逾14.4萬
新盤市場出現超級豪宅天價成交，山頂Mount Nicholson昨日透過招標首度售出頂層特色戶，單位實用面積4,217方呎，連同雙車位成交價超過6億元，呎價高逾14.4萬元不但創項目新高，更打破亞洲一手分層戶最高紀錄。
港島豪宅做價硬淨。據項目成交紀錄冊，九龍倉集團(00004)及南豐集團合作的Mount Nicholson，售出第2期頂層特色大宅，為Penthouse B單位，採四房四套房設計，附設3,112方呎天台，並設有私人電梯大堂，獲買家以6.09億元承接。資料顯示，該買家可享提前付清樓價現金回贈，若於簽署臨時合約日期後45日內付清樓價，可獲5%現金回贈，即涉約3,045萬元。
事實上，對上呎價紀錄同樣來自該盤，於2021年11月樓市高峰期間，以逾6.39億元沽出3期的16樓D室及3個車位，當時每方呎成交價約14.08萬元，現時呎做價紀錄再高出約2%。現時全港一手分層戶的呎價紀錄頭3位，均由該盤奪得。
ST. GEORGE'S三房售7838萬
九龍及新界區亦分別錄得逾半億元的大額承接。信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日招標售出三房單位，為1座8樓B室，實用面積1,841方呎，連一個車位成交價7,838萬元，呎價約42,575元。項目過去5周累計錄得14宗成交 ，大部分為三房或以上大戶型，平均每個單位售價近7,500萬元。
周末344伙應市 西沙項目最多
今、明兩日有至少13個樓盤合共推售約344伙。涉及單位量最多為新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，安排今日作壓軸一輪銷售，以價單形式出售216伙及招標賣25伙。
此外，中國海外發展(00688)的啟德維港‧雙鑽，昨上載價單5號，加推71伙，增加「限量精選單位折扣」優惠，折實平均呎價約19,765元，較今年2月推出的上一張價單低約兩成。新一批單位涵蓋47伙一房戶及24伙兩房戶，折實價523.8萬至1,097.9萬元，折實呎價約17,174元起。另安排下周二起出售30伙。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：