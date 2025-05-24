事實上，對上呎價紀錄同樣來自該盤，於2021年11月樓市高峰期間，以逾6.39億元沽出3期的16樓D室及3個車位，當時每方呎成交價約14.08萬元，現時呎做價紀錄再高出約2%。現時全港一手分層戶的呎價紀錄頭3位，均由該盤奪得。