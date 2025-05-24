簡訊一覽
●碧桂園(02007)宣布，於公告日期，相當於現有公眾票據本金總額逾70%的持有人已經加入重組支持協議；早鳥重組支持協議同意費用限期延長至2025年6月6日下午5時正，一般重組支持協議同意費用限期延長至2025年6月20日下午5時正。
●利記(00637)截至今年3月底止全年虧損收窄至3,612.1萬元，去年同期蝕4,969.4萬元；不派息。
●興利集團(00114)預期，截至今年3月底止年度錄得純利將介乎2,500萬至3,500萬元，較去年同期錄淨虧損1,440萬元轉虧為盈。
●奧思集團(01161)發盈喜，集團預計截至今年3月底止6個月將錄溢利約5,200萬至5,600萬元，較去年同期錄溢利約4,010萬元有所增加。
●中國宏橋(01378)擬發行2.7億美元優先無抵押票據，票據於2028年到期，按年利率6.925厘計息，擬用作一般公司用途。
●富途證券國際（香港）宣布上線一系列的保本結構性產品，成全港首家為零售投資者提供此類產品的科技券商。首批推出掛鈎港股的保本產品選擇，包括「鯊魚鰭票據」及「二元結構票據」。
●積金局更新網站指，強積金（MPF）基金可投資於獲核准的上市私募股權基金，相關基金必須在香港上市，並獲香港證監會認可。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：