星上月物價漲0.9% 總理促加強發展AI

順應全球經濟向人工智能（AI）熱潮靠攏，新加坡總理黃循財周五表示，基本的AI能力是大眾須掌握的，更形容這是現今時代的新基本功，並揚言須加強勞動隊伍的AI水平。在AI全面進化加速提升消費需求之前，新加坡4月消費物價指數（CPI）按年升幅依然在低位「躺平」，維持升0.9%，略高於市場預期的升0.8%，按月跌幅則擴至0.3%。

由於住宿及私人交通項目通脹率下降，新加坡4月整體CPI按年升幅持平。撇除住宿及私人交通項目後，4月核心通脹按年升幅加快至0.7%，主要是服務和食品通脹升溫，超過了零售及其他商品通脹的下降；按月計，4月核心通脹亦轉升0.5%。

新加坡金融管理局（MAS）和貿工部指，新加坡進口通脹將保持溫和。當局預測，今年全年核心通脹率和整體通脹率將介乎0.5至1.5%之間。

新西蘭零售按季增0.8% MAS副局長Edward Robinson周五據報在貨幣政策會議強調，亞洲經濟體必須保持靈活性，不要屈服於針鋒相對的關稅報復。他警告稱，美國主導的關稅措施連鎖反應可能對亞洲小型開放經濟體產生嚴重影響，建議這些國家避免搬石頭砸自己的腳，並加強區域貿易一體化，舉措包括在數碼、服務貿易及投資方面。

另邊廂，早前與新加坡達成共識維護自由貿易的新西蘭，首季零售銷售按季增長0.8%，高於之前的升0.9%。新西蘭統計局公布，季調後首季零售銷售達249.41億紐元；撇除汽車，首季核心零售銷售按季升幅收窄至0.4%，遜市場預期的升0.7%。