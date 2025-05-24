英零售月增1.2％ 食店銷售今年最勁

英國上月零售市道表現不俗。英國國家統計局（ONS）公布4月零售銷售總額按月增長1.2%，顯著高於經濟學家普遍預期的0.2%，3月數字則向下修正0.3個百分點至0.1%。相較去年4月零售銷售更大升5.3%，預期為4.4%，前值向下修正0.7個百分點至2.6%。

ONS表示，上月天氣溫和，加上復活節假期帶動，普遍消費者增加購買食物和飲品。食品店銷售額按月增長3.9%，為今年以來最強勁表現。百貨公司和家居用品零售商銷售額也分別增2.8%和2.1%。

事實上，英國消費零售市場勢頭良好，市場研究公司GfK所製作的消費者信心指數從4月的負23上升到5月的負20，主要由於家庭對自身財務狀況和普遍經濟前景的樂觀情緒增強。

此外，英國能源監管機構Ofgem表示，國內能源價格上限8月起將下調7%，以反映批發能源價格下跌，該上限有效期至9月底。

在良好的氣氛帶動下，英鎊兌美元昨日曾升至3年新高，至1.3498；英鎊兌港元曾報10.5596。

埃及大手減息一厘 相反，法國統計局公布的5月消費者信心指數為88，平去年12月的低位，遠遜市場預期升至93，前值向下修訂至91。消費者對過去財政情況的評分由前值負21，進一步降至負25。預期財政情況的評分由前值負11降至負14。

另外，德國聯邦統計局公布，經季節、價格及公曆日調整後，德國首季國內生產總值（GDP）終值向上修訂，按季轉升0.4%，優於市場預期確認初值轉升0.2%，前值為跌0.2%。

面對關稅的不確定，多國央行都冀藉減息來提振經濟。埃及央行昨日大手減息一厘，調整後隔夜存貸利率分別為24厘和25厘，為今年第二次減息。4月時埃及央行更曾減息達2.25厘。