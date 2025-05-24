特朗普威脅Apple 非美製iPhone徵25%關稅

美國總統特朗普再次批評蘋果公司（Apple Inc.）不肯在美國設廠，更威脅若不把iPhone生產搬回國內，就會對該公司的產品徵收25%的關稅。不過，Apple似乎只打算減少對中國製造的依賴，卻完全無意重振美國製造。外媒引述消息指，iPhone代工生產商富士康計劃投資15億美元，在印度南部興建零件工廠。

報道引述兩名印度政府官員指，富士康的新工廠主要生產顯示模組，並且將會向Apple供貨。此前已有消息指，Apple擬於明年底前，將每年於美國銷售的約6,000萬部iPhone，全部改在印度生產。值得留意的是，由於Apple本身不擁有任何工廠，所以供應鏈的選址亦要視乎富士康等代工生產商的意願。

傳明年底推智能眼鏡 雖然Apple供應鏈開始從中國轉至其他地方，但中國仍是該企主要市場。該公司最新於中國官網上推出以舊換新優惠，用舊機換購新iPhone，最高可以折抵5,700元人民幣。該優惠截至6月18日，是配合內地大型促銷活動而推的計劃。

在產品研發方面，有傳Apple最近目標是在2026年底前推出一款智能眼鏡。該產品將配備相機、麥克風和揚聲器，讓佩戴者能與Siri語音助手互動，同時支援聽音樂、接聽電話或導航等功能。此前Apple推出的頭戴式裝置Vision Pro熱度很快冷卻，用戶反饋亦未如理想，實在稱不上成功。

另外，Apple內部已取消在Apple Watch中加入鏡頭的計劃，公司原計劃2027年發布配備攝像頭的Apple Watch和Apple Watch Ultra智能手錶，幫助用戶獲取周圍環境訊息。不過，內部本周已中止開發該項目，尚不清楚具體原因，但不排除未來重啟的可能。