日通脹高企3.6% 能源貴9%擬重啟補貼

日本通脹回升，令市場押注日本央行7月加息的可能性升溫。日本總務省公布，4月消費物價指數（CPI）較去年同期攀升3.6%，雖與上月持平，但該數據在過去3年多以來一直高於日本央行2%的目標。上月物價居高不下，是受到期內能源價格上升9.3%所帶動，因日本政府在3月逐步取消對天然氣和電力補貼。政府目前正考慮最早於6月重啟補貼，並採取措施降低汽油價格。

ING估最快7月加息 至於近期升勢不斷的大米價格，在4月按年上升98.4%，這是自1971年有可比數據以來的最大漲幅，同時也是連續7個月刷新歷史最大漲幅。撇除生鮮食品的核心CPI則從3月的3.2%升至4月的3.5%，不但高於預期的3.4%，也創2023年1月以來最高。若進一步排除能源和新鮮食品，4月份核心通脹亦從3月份的2.9%上升至3%。在在顯示日本普遍物價有上升壓力。

凱投宏觀（Capital Economics）亞太區主管Marcel Thieliant預計，日本央行可能在10月加息。目前加息的「攔路虎」是美日貿易談判所帶來的不確定性。

荷蘭國際集團（ING）的報告更預料，在基本情景下，日央行或於6月維持利率不變，然後在7月的議息會議加息四分之一厘。然而，美國的關稅問題預料會全年困擾着日本的出口，故日央行任何的措施變動都會漸進，所以7月以後如要再一次加息，相信要到明年初才會實現。

受加息預期推動，日圓匯價昨日上升，曾報142.46；每百日圓兌港元曾報5.4945。日經平均指數昨日升174點或0.4%至37,160點，總結全周跌1.5%。

南韓PPI半年首降 鄰國南韓昨日公布生產物價指數（PPI），在4月按月下降0.1%，是自2024年10月以來首次下降。主要原因來自石油輸出國組織及盟國（OPEC+）決定加快增產，加上美國關稅政策引發全球經濟衰退擔憂，導致國際油價持續下探，連帶壓低企業的生產成本壓力。按年計則上升0.9%，是連續21個月維持按年增長。南韓首爾綜合指數（KOSPI）昨日跌一點，收報2,592點。總結全周跌1.3%。