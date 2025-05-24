美企謀加價抗關稅

Ralph Lauren估計今個財年收入只有低單位數按年增長。

HOKA母企取消今年指引 Ralph Lauren評估影響 美國總統特朗普祭出的關稅政策令企業成本大增，近期不少企業相繼開腔揚言加價應對。擁有跑鞋「HOKA」等鞋履品牌的Deckers Outdoor，以及時裝品牌Ralph Lauren均表明，不排除在美國加價，以回應關稅引發的宏觀經濟不確定問題。不僅如此，Deckers還因應關稅來襲，取消今個財年的盈利指引預測，同時估計首季淨銷售額將低於預期。消息導致Deckers股價周五早段曾急插23.78%，報96.1美元。

四分一公司憂收入縮逾半 事實上，關稅戰打擊企業信心。滙豐向13個國家逾5,700家跨國企業進行調查，並發表貿易調查報告，顯示隨着關稅政策不斷演變，美國企業憂慮政策將影響收入表現，其中四分之一受訪美企預期，關稅對供應鏈的衝擊令導致未來兩年收入縮水超過一半。至於受訪中國企業中，四分之一料收入有25%或以上衝擊，逾半數預計收入跌10至25%。

回說Deckers業績，該企解釋，美國是公司最大收入來源市場，惟礙於目前有20%產品來自中國製造，面對關稅壓力，所以正考慮在美國市場調升部分產品價格，並與工廠協商分攤新增成本，從而降低關稅政策衝擊。

該企又預期，截至6月底止的首財季毛利率將按年下跌2.5個百分點，主因運輸成本上升以及促銷活動增加所致。至於季內淨銷售額介乎8.9億至9.1億美元，低於市場預期的9.26億美元。

回看Deckers截至今年3月底第四財季業績，收入按年增加6.46%至10.21億美元，略高過市場預期，主要受惠「HOKA」與「UGG」在美國市場持續受到歡迎；純利有1.51億美元，按年升18.71%。按產品劃分，來自「HOKA」和「UGG」的收入分別增加3.6%和10%，至3.74億美元和5.86億美元。期內，批發收入按年增加12.3%至6.11億美元；直接面對消費者（DTC）收入則跌1.2%至4.1億美元。全年度計，Deckers賺9.66億美元，按年升27.19%；收入錄49.86億美元，增加16.27%。毛利率上升2.3個百分點至57.9%。

另邊廂，以生產Polo恤衫而聞名的Ralph Lauren，其行政總裁Patrice Louvet表示，正評估美國關稅措施的影響，不排除調高產品售價，方案之一是在今年餘下時間和明年春季調整價格。該企提及，由於關稅之下民眾消費開支趨審慎，為營運開支帶來挑戰，所以估計今個財年收入只有低單位數按年增長，市場原先預期為升4.4%。

Ralph Lauren資料顯示，該企有約96%的產品在美國以外生產，其中12%來自中國。公司強調，正在全球部署多元化供應鏈，同時採取其他措施減輕潛在的關稅影響。

Ralph Lauren截至3月29日止的第四財季純利有1.29億美元，按年上升42.22%；收入達16.97億美元，升8.25%。期內，北美、歐洲和亞洲的同店銷售增長各有9%、18%和15%。

Nike下月採全新價單 要留意，美國運動服飾巨頭Nike近日亦已公布，會於6月1日採用全新價單，部分店舖最快本周加價應對關稅。加幅方面，據悉Nike成人服飾及配飾加價二至10美元，售價介乎100至150美元的運動鞋則加價5美元，售價於150美元以上的運動鞋會加價10美元，而產品售價低於100美元會維持原價。

兩大美國零售企業季績摘要