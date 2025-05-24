名創優品上季純利跌28% 內地同店銷售降幅收窄

截至3月底止，集團層面的門店總數為7,768家，按年淨新開978家門店。其中，名創優品的海外門店量淨新開617家，內地名創優品門店量淨新增241家，TOP TOY門店量淨新開120家，分別佔3,213家、4,275家及280家。對於首季收入共約44.3億元，按年升18.89%，集團指，主要是由於平均門店數量增長所致。

海外收入佔比高見38% 名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，上季收入增長主要歸因於名創優品內地收入增長9.14%。他強調，通過穩步推進產品結構優化和戰略性門店網絡改善，有信心實現可持續、高質增長。季內，內地同店銷售降幅已顯著收窄為中個位數。

海外市場方面，首季收入亦按年大增30.29%，相關收入佔名創優品的品牌收入比例已升至約38.96%。

葉又指，集團正在與海外合作夥伴建立更全面的合作，以增強協同效應，升級門店模式，提高營運效率，釋放開店空間的潛力。至於整體毛利率，首季錄44.2%，雖然比去年同期升0.8個百分點，但按季下跌2.8個百分點。