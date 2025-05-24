同程旅行首季溢利增逾68％至6.6億
同程旅行(00780)公布，截至今年3月底止第一季度實現營業收入43.77億元（人民幣‧下同），按年增長13.22%；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）達11.59億元，按年增長41.34%；股東應佔溢利按年更大增68.65%至6.68億元。
分部方面，該企的住宿業務收入按年增長23.31%，達到11.89億元，主要受惠於交通票務業務的龐大客流實施交叉銷售策略。期內，該企國際酒店間夜量（room nights，即出租夜數的總和）按年增長率逾50%。
交通業務收入按年增長15.18%至20億元。其中，受惠於國際化擴張策略的執行及用戶補貼效率的優化，以及更多非一線城市居民出境熱潮的帶動下，國際機票量按年增長逾40%。
年付費用戶添7.8%破頂
業績報告指，隨着旅行成為更多普通人的日常，該企平均月付費用按年增加9.2%至4,650萬人；年服務人次達到19.6億，年付費用戶增加7.8%至2.47億人，創下歷史新高。
同程首席執行官馬和平表示，「今年第一季度，大眾旅遊市場加速釋放新活力，作為旅遊消費主力的非一線城市人羣，消費力持續提升，公司持續看好這一發展趨勢」。未來，該企將繼續深耕大眾旅遊市場，並積極布局人工智能（AI）領域，為更多普通人提供更智能、高效的旅行服務，推動行業高質量發展。
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