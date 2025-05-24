投行撐小米 目標價65元 指晶片策略類似Apple

美銀及摩根大通均認為，小米自主研發晶片仍處於前期開發階段，相信初步供應量有限，但摩通補充，小米承諾的研發投入相當大，暗示未來數年產量有機會擴大。

高盛則稱，小米YU7不論尺寸、性能及續航力均較市場同類車款優勝，相信有潛力成為內地最暢銷新能源SUV之一。花旗相信，YU7智能及輔助駕駛配置為市場帶來驚喜，重申小米電動車今年出貨量目標40萬輛。

券商升小鵬今明年銷量預測 此外，內媒引述天眼查財產線索訊息顯示，小米汽車科技近日獲得一項名為「自動化生產流水線」專利授權，推動小米在智能電動汽車領域的自動化生產能力。

外資車企方面，日產汽車早前宣布擬裁員兩萬人，公司預期截至明年3月底止的財年或因此額外增加600億日圓（約4.18億美元）重組成本。