投行撐小米 目標價65元 指晶片策略類似Apple
小米集團(01810)周四舉行15周年戰略新品發布會後，多家券商發表研究報告評論。大和維持予小米目標價65元及「買入」的投資評級，指小米的晶片策略專注於內部使用，而不是外部銷售，目標是建立長期的競爭護城河，實現硬件和軟件之間的深度整合，這類似蘋果公司（Apple Inc.）的做法。
美銀及摩根大通均認為，小米自主研發晶片仍處於前期開發階段，相信初步供應量有限，但摩通補充，小米承諾的研發投入相當大，暗示未來數年產量有機會擴大。
高盛則稱，小米YU7不論尺寸、性能及續航力均較市場同類車款優勝，相信有潛力成為內地最暢銷新能源SUV之一。花旗相信，YU7智能及輔助駕駛配置為市場帶來驚喜，重申小米電動車今年出貨量目標40萬輛。
券商升小鵬今明年銷量預測
此外，內媒引述天眼查財產線索訊息顯示，小米汽車科技近日獲得一項名為「自動化生產流水線」專利授權，推動小米在智能電動汽車領域的自動化生產能力。
其他中資車企消息方面，建銀國際最新發表的研究報告，將小鵬汽車(09868)今、明兩年銷量預測分別上調3萬至3.5萬輛，並維持予「跑贏大市」評級，小鵬美股目標價上調4.5%，由24.5美元升至25.6美元。
花旗下調東風集團(00489)2025至2026年營收預測3%和2%，同時將2025至2026年淨利潤率預測分別調整為負1.8%和負2%，目標價從6元上調至6.2元，評級為「買入」。
外資車企方面，日產汽車早前宣布擬裁員兩萬人，公司預期截至明年3月底止的財年或因此額外增加600億日圓（約4.18億美元）重組成本。
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