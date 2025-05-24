內地首4月智能機械人銷售漲87%

內地近期積極推進「以舊換新」和人工智能（AI）發展，商務部昨發布今年首4個月電子商務數據，期內網上零售額升7.7%，數碼消費增長更加快，智能機械人及智能家居系統銷售分別增長約87%及16%。

聚焦涉及「以舊換新」產品補貼的銷售表現，15類家電及數碼產品網上銷售額升11%，其中手機等3類擴圍數碼產品升18%。此外，在政策及假日經濟等因素帶動下，在線文娛及旅遊分別升逾31%和25%。