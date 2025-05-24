內地首4月智能機械人銷售漲87%
內地近期積極推進「以舊換新」和人工智能（AI）發展，商務部昨發布今年首4個月電子商務數據，期內網上零售額升7.7%，數碼消費增長更加快，智能機械人及智能家居系統銷售分別增長約87%及16%。
聚焦涉及「以舊換新」產品補貼的銷售表現，15類家電及數碼產品網上銷售額升11%，其中手機等3類擴圍數碼產品升18%。此外，在政策及假日經濟等因素帶動下，在線文娛及旅遊分別升逾31%和25%。
阿里夥高德地圖拓日本市場
另邊廂，全力研發自家AI模型的阿里巴巴(09988)，以及旗下交通資訊平台高德地圖最新合作開拓日本市場發展。近日阿里日本和高德地圖正式簽署戰略合作協議，為期3年，分階段推進。阿里日本將助力高德地圖提升當地用戶的地圖導航服務體驗，雙方將共建AI智能體，圍繞空間智能等基於最前沿技術的生態服務體系，探索文旅領域的全新多元化應用場景和商業模式。
至於下周一公布業績的美團(03690)，綜合券商預測，美團首季經調整溢利淨額預測介乎90.4億至101.28億元（人民幣‧下同），較去年同期增長20.7至35.3%，中位數為98.57億元，按年升31.6%。期內收入料介乎852.53億至857.27億元，按年增長16.3至17%，中位數853.6億元，按年升16.5%。
大行估美團去季GTV升8.9%
其中，花旗推算美團首季餐飲外送總交易金額（GTV）為2,570億元，按年上升8.9%，平均訂單價值（AOV）按年下降1%至49.9元，預測餐飲外送的營業利潤率為16.9%。
此外，遊戲產業分析機構Sensor Tower公布《2025年4月全球手遊收入TOP10》排行榜，騰訊控股(00700)旗下《王者榮耀》4月全球手遊收入榜中按月上升4位，重返全球收入榜第一位。
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