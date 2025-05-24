貿戰掀波瀾 道指低開505

花旗憂下半年經濟急放緩 羅奇批政策錯誤 美國總統特朗普突然在社交媒體上發文稱，會在6月起對歐盟商品徵收50%關稅，似乎打算推翻先前定下90日關稅緩衝期的決定，再度引起市場關注。花旗全球首席經濟師Nathan Sheets警告，關稅對經濟的影響正在逐漸顯現，目前全球正處於「暴風雨前的寧靜」，下半年經濟增長將明顯放緩。曾任職摩根士丹利的著名經濟學家羅奇（Stephen Roach）亦警告，關稅將同時對中美造成衝擊，直言︰「已經感受到關稅導致全球貿易放緩的壓力。」考慮到中美兩大經濟體合計佔世界本地生產總值（GDP）逾四成，他認為目前情況下，全球經濟衰退的風險將會加劇。

估嚴重打擊發達經濟體 花旗目前預測，今年全球經濟增長率為2.3%，較去年放緩0.5個百分點。惟要注意的是，美國關稅預計將會對發達經濟體造成「尤其嚴重」的打擊，這些經濟體的整體增長率將下滑至略高於1%。Sheets補充指，美國企業和消費者近期紛紛在關稅實施前搶購產品，為可能出現的經濟急劇降溫提供初步保障。不過，關稅的全面影響可能在未來幾個月內顯現，需求可能面臨購買力下降和關稅前購買狂潮降溫的「雙重打擊」。

羅奇則指出，特朗普的貿易政策存在缺陷，直言︰「他的全球關稅和中國戰略的結合帶來了巨大的危險」，對全世界造成令人擔憂的損害。他指出，特朗普只強調貿易逆差，卻忽略了美國從全球貿易中獲得的好處。全球貿易不僅為美國帶來更便宜的商品、更強的消費者購買力，還有強勁的外國資本流入，壓低了美國的利率，為金融財富創造提供支持。

比特幣曾逼近11.2萬美元 他表示，特朗普指控中國的不公平貿易行為，並且以國家安全為由懲罰中國，但這些指控大多是基於虛假的敍述。

他直言︰「相比起正視自己造成的問題，指摘外人的政治手段更為有利。」在特朗普鹵莽的財政政策將導致聯邦預算赤字擴、貿易加速轉移的情況下，將會令美國國內儲蓄進一步降低，多邊貿易逆差進一步擴大，最終衝擊經濟。

美股3大指數周五早段向下，道指曾跌505點，報41,354點；標指曾跌74點，報5,767點；納指曾跌326點，報18,599點。另外，最新公布的數據顯示，美國4月成屋銷售按月增長10.9%，至以年率計74.3萬間。

隨着投資者開始對美元資產失去信心，大量資金流入加密貨幣市場，推升了幣價。比特幣昨日再次刷新歷史新高，曾經逼近每枚11.2萬美元大關，惟未能更上一層樓，其後回調並跌穿11萬美元，最低曾見10.97萬美元。

至於債市方面，美國國債經歷本周初的拋售潮後，周四已經有回穩迹象。10年期美債孳息率於周五美市早段曾跌至4.45厘。國際貨幣基金組織（IMF）表示，美國國債市場保持有序運作，仍是主要流動避險資產。

瑞銀仍撐美股牛市未結束 另邊廂，早前將美股評級下調至「中性」的瑞銀財富管理，將今年底的標指預測由5,800點升至6,000點，認為美股升勢尚未結束。該行此前亦曾經解釋，下調評級不代表看淡美股，僅僅是出於市場波動預期，並建議投資者在股市調整時分階段買入。

道指今年以來走勢