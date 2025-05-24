內銀傳降存息上限 紓淨息差下行壓力

繼多家內銀揭開今年存款利率減息期的帷幕後，市傳中國利率自律機制近日也下調銀行存款利率的上限，其中，一年及兩年期上限調低0.3厘，3年期更降0.4厘，調整後上限介乎1.4至1.9厘，顯示監管層正着力緩解內銀淨息差的下行壓力。惟投行野村證券中國首席經濟學家陸挺分析指，下半年中國宏觀經濟仍具挑戰，包括現已提早預支消費力及出口商提前備貨、內地房地產行業仍見低迷，以及中美之間正加速脫鈎。

華下半年GDP增速或放緩 野村表示，關注下半年國內生產總值（GDP）增速料放緩至4%的壓力。由於為期90天的關稅緩衝期，將引發大規模出口的前期投入，擔心之後可能出現回調；即使不再上調關稅，美國對中國的平均關稅稅率將維持在約42%的高位，仍可能對內地出口商造成損害。

本周初，野村已調整第二至第四季的內地出口及零售預測，第二季出口按年料升6%，第三及第四季分別下跌2%及8.6%；第二季零售增速料為4.2%，第三及第四季將減速至3.3%和2.9%。考慮到關稅局勢改善，該行決定將第四季的降息預測從此前0.15厘調整為0.1厘，但維持第四季降低存款準備金率0.5個百分點的預測。然而，隨着回調效應顯現和風險加劇，內地可能被迫在下半年再次加強政策支持，例如需要採取更大膽措施清理房地產行業的混亂局面、透過改革公積金制度更持續支持消費等。

人幣離岸價逾半年高 事實上，除了內銀迎來新一輪減息潮，有內媒指，多家主要券商擬相繼下調給予客戶資金的結算利率至0.05厘。分析指，券商調降客戶資金利率對投資者影響不大，但對券商影響相對明顯，因帳戶總規模可觀，下調客戶利率料令券商息差擴大，增加收益。

過去一周，人民銀行進行了9,460億元（人民幣‧下同）逆回購操作，即全周「放水」4,600億元。雖然周五由官方開出的人民幣中間價報7.1919兌每美元，按日略減16點子，但人民幣在岸價昨午4時半收報7.1895，按日再升145點子，連升3個交易日，創近7個月高位；離岸價更高見7.1743，為去年11月8日後高位。

另外，中國財政部昨發行國債，新發行的50年期特別國債的標面利率為2.1厘，據報為2022年來首次上升，昨日內地國債期貨市場全線上升。