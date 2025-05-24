聯想目標價遭降6% 仍可跑贏

聯想最新目標價

摩通下調盈利預測7% 麥格理指出，受收入規模提升推動，聯想截至今年3月底止第四財季IDG、基礎設施方案業務集團（ISG）及方案服務業務集團（SSG）營運利潤均超過預期；整體收入及營運利潤均勝預期，期內通用伺服器在通訊服務提供商（CSP）客戶中需求持續強勁。考慮其IDG業務邊際利潤下調，但ISG業務收入上調，該行將2025至2026年淨利潤預測分別下調8%及15%，以2027財年非香港財務報告準則（non-HKFRS）預測市盈率11倍，目標價從15元降至14.1元。

摩根大通則指，聯想第四財季核心業務營運利潤符合預期，但總部費用高於預期導致季度純利遠遜預期，故下調其2026至2027財年盈利預測各7%，目標價由14元下調至13元，因估值不高，故維持「增持」評級。

里昂指出，聯想上季non-HKFRS淨利潤按年增長25%，在IDG及SSG業務穩健的帶動下，分別較市場及里昂預測高出23%及16%。該行上調集團2026財年的淨利潤預測6%，料2026財年及2027財年分別達15億美元及16億美元；但將目標價由11.5元下調至11元，評級由「持有」升至「跑贏大市」。

摩根士丹利對聯想2026至2027財年盈利預測大體保持不變，並維持予目標價11.4元及「增持」評級。花旗下調聯想2026財年及2027財年每股盈利預測6%，並將目標價由14.2元下調至13.3元，評級為「買入」。