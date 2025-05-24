韋爾籌劃發行H股

「A+H」公司將再添！已在上海掛牌的內地半導體公司韋爾股份宣布，為加快公司的國際化戰略及海外業務發展、增強境外融資能力、進一步提高綜合競爭力，擬發行H股在港上市，並已委聘會計師行立信德豪負責相關的審計工作。以周五收市價計，其市值達1,584.34億元人民幣。