恒瑞首掛炒高25%
周五掛牌兩隻新股齊做好，其中，「A+H」藥企恒瑞醫藥(01276)收升25.19%，每手帳面獲利2,220元。該公司副董事長戴洪斌表示，在港上市是公司邁向國際資本市場、加快國際化的重要部署，未來會繼續研發更多具國際先進水平的創新藥。
該公司高開29.39%，升幅一度擴至37.34%，高見60.5元，最終收市報55.15元，較A股收市價54.5元人民幣（約59.24港元）存有6.9%折讓。
另一隻尚未有盈利的生物科技公司MIRXES(02629)開市報29元，較招股價23.3元揚24.46%，其後曾高見31.95元，最終收報30元，升28.75%，每手帳賺670元。
韋爾籌劃發行H股
「A+H」公司將再添！已在上海掛牌的內地半導體公司韋爾股份宣布，為加快公司的國際化戰略及海外業務發展、增強境外融資能力、進一步提高綜合競爭力，擬發行H股在港上市，並已委聘會計師行立信德豪負責相關的審計工作。以周五收市價計，其市值達1,584.34億元人民幣。
值得留意是，中國人民銀行及國家外匯管理局昨發出徵求意見稿，針對境內企業在境外上市的集資資金、減持或轉讓股份等所得，明確指出原則上應匯回境內；考慮到企業存在境外使用的合理訴求，若上市前取得主管部門批覆等文件，也可留存境外開展業務。
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