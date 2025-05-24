恒指全周漲256 北水掃貨189億飆逾倍
港股昨日表現反覆靠穩，恒生指數收升56點，全日波幅261點。本周埋單計，恒指累漲256點或1.1%，連升6周，而南下「北水」累計淨買入189.58億元，按周大增1.18倍。
恒指高開13點，最多升205點，高見23,749點，其後市況轉弱，一度倒跌56點，低見23,487點，最終收市報23,601點。國企指數升26點或0.3%，報8,583點；科技指數跌4點或0.09%，報5,246點。全日成交額逾2,036億元，南下「北水」轉淨流出11.39億元。
周二上市的寧德時代(03750)獲花旗予「買入」評級，但仍跌2.24%，連跌兩日。該行指，寧德時代在提供新能源解決方案，同時正轉型至新能源科技公司，且研發在全球同業中領先，包括推出創新電池技術，有助其在激烈競爭中保持價格優勢及利潤溢價，予目標價425元。
指數期貨持倉額上調待批
另外，為推動香港衍生產品市場發展成環球風險管理中心，香港交易所(00388)計劃提高恒生指數、恒生中國企業指數及恒生科技指數期貨及期權產品的持倉限額，由現時持倉限額一萬、1.2萬及2.1萬，分別上調至1.5萬、2.5萬及3萬，待獲監管批准後將於7月2日起生效。
事實上，近年本港股票期權市場成交愈見活躍，去年的日均成交量逾73.3萬張合約，按年增加近20%；股票期權的平均未平倉合約在同期亦增加約12%。港股要將市場做大做強，衍生工具市場的監管限制自然也應隨着市場發展需要，在確保風險可控的情況之下拆牆鬆綁。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：