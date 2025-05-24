恒指全周漲256 北水掃貨189億飆逾倍

恒指高開13點，最多升205點，高見23,749點，其後市況轉弱，一度倒跌56點，低見23,487點，最終收市報23,601點。國企指數升26點或0.3%，報8,583點；科技指數跌4點或0.09%，報5,246點。全日成交額逾2,036億元，南下「北水」轉淨流出11.39億元。

事實上，近年本港股票期權市場成交愈見活躍，去年的日均成交量逾73.3萬張合約，按年增加近20%；股票期權的平均未平倉合約在同期亦增加約12%。港股要將市場做大做強，衍生工具市場的監管限制自然也應隨着市場發展需要，在確保風險可控的情況之下拆牆鬆綁。