遷冊新例響頭炮 勢續來

AXA安盛申註冊地回港 會計師行：10客研究實行 為了吸引更多海外公司來港發展，招商引資，創造新職位，香港引入公司遷冊機制，《2024年公司（修訂）（第2號）條例草案》昨起生效，且隨即就收到首家遷冊申請。保險公司AXA安盛宣布，根據港府新引入的公司遷冊制度，安盛保險（百慕達）計劃在監管機構批准後，將註冊地由百慕達遷冊至香港。會計界消息則指，遷冊來港的海外公司陸續有來。

國際評級機構惠譽亦維持香港「AA-」的信用評級，以及「穩定」的評級展望。港府回應指，此舉肯定了香港強勁信貸基本面。

AXA：保單持有人權利不變 AXA安盛中國內地、香港及澳門行政總裁尹玄慧稱，榮幸成為首批遷冊回港的公司之一，此舉不僅是一項行政改變，更進一步為扎根香港的重要里程碑，同時簡化匯報和監管流程。隨着將公司註冊地遷回並進一步扎根香港，AXA安盛旨在加強營運協調，並繼續為客戶提供卓越服務和創造長遠價值。該險企擬在完成遷冊後，更名為「安盛金融保險（香港）」。

新機制下，遷冊過程不會影響該公司的法律實體之持續性、組織架構或日常運作，故該險企對保單持有人、分銷商或業務夥伴的現有權利和義務均不受影響，所有現行協議和承諾將繼續有效。

白凱榮：增保險業競爭力 2月有提及公司有計劃遷冊到港的宏利香港及澳門地區行政總裁、身兼香港保險業聯會公司遷冊來港特別項目工作組主席的白凱榮表示，樂見便利企業遷冊來港的制度正式推行，新框架有助簡化監管與財務責任，讓企業有更大空間優化對本地市場需求，長遠而言有助增強保險業競爭力，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。

保監局則稱，有關制度為尋求遷冊來港的公司，提供簡單且具成本效益的框架，當局將刊發通函，為有意遷冊至香港的獲授權保險公司提供指引。

有會計師行表示，約10個客戶計劃委託分析遷冊來港；又指隨着全球稅收環境出現重大變化，很多公司有意遷冊來港，成為香港公司，以減低合規成本，減輕稅務負擔，遷冊來港後亦可能進行合併，減少內部公司數目；又指公司遷冊來港可以帶來很多商機及機遇，例如公司要進行合規申報，會惠及本港專業服務，而公司在香港有業務，也可能要租用辦公室或聘請員工，有利本地經濟。

根據經修訂的《公司條例》，所有並非在香港成立的公司，只要符合公司背景、誠信、成員和債權人保障、償付能力等要求，便可申請遷冊來港，並保留法律上的法人團體身份，確保業務持續性。公司遷冊後就實際的同類利潤，香港會提供單邊稅收抵免，消除雙重課稅。

公司註冊處兩周內完成審批 新機制下，可申請遷冊來港的公司類型包括私人股份有限公司、公眾股份有限公司、有股本的私人無限公司，和有股本的公眾無限公司，或屬與上述4類公司類型相若的公司。一般情況下，公司註冊處會在申請人遞交所有所需文件和資料的兩星期內完成審批。申請人獲發遷冊證明書後，即成為經遷冊公司。經遷冊公司自遷冊日起會被視為等同在香港成立為法團的公司，而經遷冊公司將有120天時間在其成立為法團所在地方完成撤銷註冊程序。

基於保險業和銀行業的規管考慮，非香港成立的獲授權保險人或認可機構、認可機構的控股公司或核准貨幣經紀，在向公司註冊處提出遷冊申請前，須先聯絡保險業監管局或香港金融管理局，以接受事先評估。