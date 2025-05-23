宏觀分析：內地勢續推刺激經濟措施

美國於4月初展開貿易戰，在外部環境衝擊下，內地經濟增長放緩。據國統局的數字，內地4月份社會消費品零售總額按年增長5.1%至3.7萬億元（人民幣‧下同），其中消費品以舊換新政策效應持續釋放，帶動消費增長。至於首4個月的全國固定資產投資按年增4%至14.7萬億元，兩項數據增速均遜市場預期，而扣除房地產開發投資的全國固產投按年升8%，首4個月房地產開發投資減少10.3%，新建商品房銷售額下降3.2%，顯示內地房地產市道仍然疲弱。在樓市繼續調整下，居民消費信心依然不足，從而影響社會消費品零售的增速。

不過，4月全國規模以上工業增加值按年升6.1%，增速較預期好，反映內地製造業未受關稅升級拖累。隨着中美互相加徵關稅暫緩90日，有機會帶動短期生產活動提升，或對製造業有支持，同時有望刺激出口增長加快。

今年4月以美元計的內地出口按年升8.1%，增速仍然理想，或受惠廠商因應貿易戰而加快出貨至美國以外市場。至於以美元計的4月進口按年跌0.2%，估計未來數月內地出口增速進一步提升，以應對關稅戰的不確定性。

減息降準成效逐步顯現 另外，內地4月全國居民消費價格指數（CPI）按年下降0.1%，反映連續3個月錄得通縮，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌2.7%，已連續31個月下跌。內地仍面對通縮壓力，中國人民銀行的寬鬆貨幣政策料持續，日前內地6大國有銀行調低人民幣存款利率，配合早前人行減息降準，顯示內地積極推動資金流入實體經濟，預期效用將會逐步顯現。

再者，內銀調低存款利率有助淨息差擴闊，惟目前經濟前景不確性因素較多，企業貸款情況值得關注，相信內地會密切留意外在環境變化，繼而落實更多刺激經濟措施。

獨立股評人 陳鳳珠