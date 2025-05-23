行業剖析：華生物醫藥業競爭力強

近期外資企業部署在中國研發藥物，以擴充產品線的趨勢不斷加強。GlobalData統計數據顯示，2024年中國藥企的授權交易規模達全球創新藥授權近三成，創歷史新高。

AI技術引領產業突破 連同近期中國陸續出台許多支持政策，以及人工智能（AI）技術發展對行業的賦能等，生物醫藥板塊利好頻出，有望一改早期受累醫藥反腐和集採等狀況而穩步復甦。

政策支持創新藥發展 此外，中國政策面包括《全鏈條支持創新藥發展實施方案》，聚焦健全藥品價格形成機制，制訂創新藥目錄，支持創新藥發展等一系列動作，有望助力中國創新藥醫院准入持續加速，和中美貿易暫時緩和都改善了市場環境。同時，中國國家保障局還計劃於今年推出，專門覆蓋因價格過高暫未納入醫保，但臨床價值顯著的ADC藥物和基因療法等創新藥的首版丙類藥品目錄，相信有望提升高價創新藥的購買力度及相關藥企的盈利。

至於特朗普近期簽署的降低美國處方藥價格的行政令，目前措詞模糊且缺乏細節，力度遠低過預期。同時預期政策實際落地難度較高，故連同貿易戰緩和，市場情緒已轉向理性，料短期內對板塊影響不大。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）