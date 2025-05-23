行業剖析：華生物醫藥業競爭力強
近期外資企業部署在中國研發藥物，以擴充產品線的趨勢不斷加強。GlobalData統計數據顯示，2024年中國藥企的授權交易規模達全球創新藥授權近三成，創歷史新高。
繼諾和諾德和默沙東各投資兩億美元用於引進癌症和心血管藥物後，輝瑞近日亦斥資60.5億美元與三生製藥(01530)達成協議，就PD-1/VEGF雙特異性抗體（SSGJ-707）達成全球開發與商業化協議，並對三生製藥進行一億美元股權投資和中國商業化選擇權。該筆交易不僅創中國藥企許可交易新紀錄，還令三生未來最多可獲得近5億美元的後續資金。總體顯示國際資本對中國創新藥的認可度持續增強，中國優質藥企有望迎來更多發展空間。
AI技術引領產業突破
連同近期中國陸續出台許多支持政策，以及人工智能（AI）技術發展對行業的賦能等，生物醫藥板塊利好頻出，有望一改早期受累醫藥反腐和集採等狀況而穩步復甦。
一方面，AI技術的發展賦能醫藥行業革新，令多個領域研發周期收益縮短，推動行業效率提升。如藥明康德(02359)Chemistry42平台通過AI算法，將先導化合物優化周期縮短近八成，令單項目節省成本超過3,000萬元人民幣。此外，DeepSeek等模型已可實現蛋白質結構預測準確率超過九成，技術突破或重構行業競爭格局，對行業發展有利。
政策支持創新藥發展
此外，中國政策面包括《全鏈條支持創新藥發展實施方案》，聚焦健全藥品價格形成機制，制訂創新藥目錄，支持創新藥發展等一系列動作，有望助力中國創新藥醫院准入持續加速，和中美貿易暫時緩和都改善了市場環境。同時，中國國家保障局還計劃於今年推出，專門覆蓋因價格過高暫未納入醫保，但臨床價值顯著的ADC藥物和基因療法等創新藥的首版丙類藥品目錄，相信有望提升高價創新藥的購買力度及相關藥企的盈利。
至於特朗普近期簽署的降低美國處方藥價格的行政令，目前措詞模糊且缺乏細節，力度遠低過預期。同時預期政策實際落地難度較高，故連同貿易戰緩和，市場情緒已轉向理性，料短期內對板塊影響不大。
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